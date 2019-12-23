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Sevgilisinin yolunu kesip bıçakla saldırdı

Adana'da M.K. (38) sevgilisi Neslihan Akıllı'yı (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Akıllı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar saldırganı linç etmek istedi.

DHA | 23.12.2019 - 17:17..
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Adan'nın Çukurova ilçesinde bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan Akıllı, otomobiliyle seyir halindeyken sevgilisi M.K. tarafından yolu kesildi.

Araçtan inip, direksiyon başındaki sevgilisiyle henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Kaya, yanında getirdiği bıçakla Akıllı'yı dili, boğazı ve karnından bıçakladı.

ÇEVREDEKİLERDEN MEYDAN DAYAĞI

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken çevredekilerden yardım isteyen Akıllı'ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalarak dövüldü.

Kadına şiddete linç girişimi VİDEO

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Akıllı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan saldırgan Kaya da ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -2

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -3

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -4

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -5

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -6

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -7

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -8

Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu -9

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