Kütahya’da manav H.Ü. ile S.Ç. adlı kadın 4 ay önce tanışarak sevgili oldular.

Bir süre sonra H.Ü., sevgilisi S.Ç.’yi kendisine cep telefonu uygulaması Whatsapp üzerinden gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları ailesine göstermekle tehdit etti. Şantaj yapıp 8-10 bin lira para vermesini istedi.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine S.Ç., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri S.Ç.’ye seri numaraları alınmış paraları teslim ederek Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Laleli Cami bahçesinde buluşma ayarladı.

Sevgiliye müstehcen fotoğraf şantajına suçüstü VİDEO



PARAYI ALINCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli H.Ü. cami bahçesinde S.Ç.’den şantaj karşılığı istediği parayı aldığı esnada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.Ü. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.