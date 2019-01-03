Sevginin gücüyle 7 spiritüel uygulama: Hayat Sizi Seviyor

Yaşamı iyileştirecek 7 spiritüel uygulama ile bu özel gücü içimizde bulacağımızı söyleyen Hay, kendimizi ve çevremizi dönüştürmenin anahtarını sunuyor. Ve evet, temelde hep sevgi var…

(Louise L. Hay)

HAYAT SİZİ SEVİYOR

Kitap, Robert Holden ve Louise Hay arasında geçen yoğun ve samimi sohbetle aktarıyor. İkili sevginin gücüne, gerçeğin güler yüzlü doğasına ve gerçekte kim olduğumuza dair cevapları sunuyor.

Pek çok ilham verici hikaye ile yaşamı değiştirecek alıştırmalarla güçlendirilmiş kitapta, Hay ve Holden’in 7 spiritüel uygulaması üzerine kurulu felsefesi keyifli bir okumaya dönüşüyor. Sevginin temele alındığı anlatımda ise, 7 spiritüel uygulama şöyle:

Ayna Prensibi - Hayatın sizi sevmesine izin verin.

Hayatınızı Olumlamak - Sevilmeye değersiniz.

Keyfinizin Peşinden Gitmek - İçinizdeki sevgi dolu sese kulak verin.

Geçmişi Affetmek - Herkes özünde masumdur.

Şimdi Şükretmek - Hayat, size olanlar değil, sizin için olanlardır.

Almayı Öğrenmek - Evren size evet der.

Geleceği İyileştirmek - İyileşmeniz çoktan başladı.

Hayat Sizi Seviyor

Louise L. Hay

Çev.: Çiğdem Balkanlı

Koridor Yay.

S.: 220

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Damla Karakuş

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