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Sevim Dağdelen 'Türkiye İşgalci' raporunu imzaladı

PKK sevici Alman vekil Sevim Dağdelen, Türkiye'nin Suriye'de bulunmasını "İşgal" olarak niteleyen raporu imzalayan ilk isim oldu.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 08:58..
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Sevim Dağdelen 'Türkiye İşgalci' raporunu imzaladı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı gibi harekatlarla Suriye'yi adım adım terör örgütü PKK'dan temizlemesi, Almanya'daki Türkiye karşıtlarını rahatsız ediyor.

PKK sevici Alman vekil Sevim Dağdelen, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında, harekatı "Siviller öldürülüyor" yalanıyla kötülemiş, 'operasyonun acilen sonlandırılması ve NATO'nun Türkiye'yi cezalandırması' çağrısında bulunmuştu.

Sevim Dağdelen 'Türkiye İşgalci' raporunu imzaladı

"SURİYE TÜRKİYE'YE KALDI"

Şimdilerde ise Sol Parti Milletvekili Dağdelen, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "Suriye Türkiye'ye kaldı, bu bir işgaldir." naraları atıyor.

Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde, uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır." ifadesi yer alıyor.

Bu ifadelerin yer aldığı raporu, ilk olarak Türk düşmanı milletvekili Dağdelen imzaladı.

"İŞGALİN ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMESİ SKANDAL"

Dağdelen, bilirkişi raporunun Alman Hükümeti için bir uyarı olması gerektiğini belirterek Alman Hükümeti'nin, Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekten kaçınmasını eleştirdi.

Dağdelen, "Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye'nin bazı bölgelerine, NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır." diye konuştu.

Sevim Dağdelen 'Türkiye İşgalci' raporunu imzaladıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyareti kapsamında Türk asıllı siyasetçi Sevim Dağdelen ile bir araya gelmişti.

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