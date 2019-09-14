Şevket Çoruh İzmir'de darbedildi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, 'Bir Baba Hamlet' isimli oyunun turnesi için İzmir'e gitti.

HAYVANI KORUMAK İSTEDİ

Oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Duruma tepki göstenen Çoruh ile Akkoyunlu'ya, kısa bir süre sonra yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kalabalık grup bıçaklarla saldırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan oyuncular, olay yerine gelen polisler tarafından koruma altına alındı.

İFADELER ALINDI

Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Ferhat Aydoğdu ve misafirleri ile saldırganlar Kantar Polis Merkezi'ne götürülerek, ifadeleri alındı.

TÜRKÜ BAR ÇALIŞANLARI ÇIKTI

Bu arada oyunculara saldıran kişilerin yemek yedikleri restoranın yanındaki türkü barda çalışanlar olduğu öğrenildi.