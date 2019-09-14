taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Şevket Çoruh İzmir'de darbedildi

Oyuncu Şevket Çoruh, İzmir'de sergilediği oyunun ardından oyuncu Murat Akkoyunlu ile kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Tiyatro ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, 'Bir Baba Hamlet' isimli oyunun turnesi için İzmir'e gitti.

HAYVANI KORUMAK İSTEDİ

Oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü.

Şevket Çoruh İzmir'de darbedildi

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Duruma tepki göstenen Çoruh ile Akkoyunlu'ya, kısa bir süre sonra yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kalabalık grup bıçaklarla saldırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan oyuncular, olay yerine gelen polisler tarafından koruma altına alındı.

İFADELER ALINDI

Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Ferhat Aydoğdu ve misafirleri ile saldırganlar Kantar Polis Merkezi'ne götürülerek, ifadeleri alındı.

Şevket Çoruh İzmir'de darbedildi

TÜRKÜ BAR ÇALIŞANLARI ÇIKTI

Bu arada oyunculara saldıran kişilerin yemek yedikleri restoranın yanındaki türkü barda çalışanlar olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

72
Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

55
Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

130
Çankırı'da art arda depremler

Çankırı'da art arda depremler

55
Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

110
ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili sorgusu

ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili sorgusu

22
KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir