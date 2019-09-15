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Şevket Çoruh ve meslektaşı dün İzmir'de saldırıya uğradı

Oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Akkoyunlu, tiyatro oyunundan sonra gittikleri restoranda köpeklere saldıran bir grup gördü. Oyuncuların uyarılarını dikkate almayan grup, bir de oyunculara saldırdı.

DHA | 15.09.2019 - 11:25..
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Oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu, İzmir'de 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Çıkışta ikili bir restorana yemek yemeğe gitti, ancak talihsiz bir olay yaşadılar.

 

KÖPEĞE EZİYET EDENLERİ UYARDILAR

İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramasının, ayrıntıları ortaya çıktı.

Şevket Çoruh ve meslektaşı dün İzmir'de saldırıya uğradı

Şevket Çoruh ve meslektaşı dün İzmir'de saldırıya uğradı ViDEO

"ÜNLÜSÜN DİYE KENDİNİ BİR ŞEY Mİ ZANNEDİYORSUN"

Organizatör Aydoğdu'nun polise verdiği ifadede, "Biz, oyun sonrası restoranda otururken, yan tarafımızda bir araç sert hareketlerle öne arkaya gitmeye başladı. Daha sonra da bir sokak köpeğini ezmeye çalıştığını fark ettik. O sırada iki-üç tane sokak köpeği arabaya havlamaya başladı. Sonra, Şevket Bey gidip sürücüye, 'Beyfendi ne yapıyorsunuz?' diye sordu. Sürücü de bir anda sinirlenip, 'Ünlüsün diye kendini bir şey mi zannediyorsun?' diyerek, Şevket'in üzerine yürüdü. Daha sonra bagajına yönelerek, orada bir şeyler aradı. Ben de ister istemez onların yanına gittim. Bir anda itiş- kakış oldu. Sonra şahıs yan taraftaki bara doğru koştu. Ardından, bardan, aralarında bıçaklı kişiler de olan kalabalık bir grup, bize doğru koştu. Şevket'i yere yatırıp, darbettiler. Murat Bey'e de kafa attılar. Bir şekilde kendimizi arabamıza attık. Hepimiz şikayetçi olduk. Oturduğumuz restorandan da kamera kayıtlarını alamadık, tadilatta olduğunu söylediler. Yeni oyun öncesi hepimizin morali bozuldu." dedi.

Şevket Çoruh ve meslektaşı dün İzmir'de saldırıya uğradı

"İZMİR'İN GÖBEĞİNDE DARBEDİLDİK"

Olay sonrası oyuncu Şevket Çoruh, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "İzmir’in göbeğinde darbedildik. Servet’in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık." ifadelerini kullandı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çıkan olayla ilgili Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu şikayetçi oldu. Bu arada polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp şikâyetçi oldu.

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