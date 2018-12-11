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Şevket Çoruh'tan minik hayranına sürpriz

Arka Sokaklar'ın 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan alkışlanacak hareket.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 06:55..
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Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i oyuncu Şevket Çoruh, kemik iliği nakli tedavisi gören küçük Emir Kaan'a sürpriz bir ziyaret yaptı.Şevket Çoruh'tan minik hayranına sürpriz

İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Şevket Çoruh'un canlandırdığı 'Mesut Komiser'i ve köpeği Garip'i çok sevmesinden etkilenen ve komiser karakterine hayran olan Emir Kaan Sevik, buluşma sırasında çok heyecanlandı. Sohbet sırasında heyecandan kendini yeterince ifade edemediğini düşünen Emir Kaan, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh'a verdi. Şevket Çoruh, küçük Emir Kaan'a 'geçmiş olsun' dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul'daki oyun setine davet etti.

Sıcacık atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili, bol bol selfie çekerek, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.

Şevket Çoruh'tan minik hayranına sürpriz

Şevket Çoruh'tan minik hayranına sürpriz

Şevket Çoruh'tan minik hayranına sürpriz

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