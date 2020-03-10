Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde de bulunan Şevket Kazan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
ERDOĞAN VE GÜL YAN YANA SAF TUTTU
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEVKET KAZAN KİMDİR
Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.
Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.
Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.
Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.