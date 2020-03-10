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Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül, Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 16:55..
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Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden  Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde de bulunan Şevket Kazan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

ERDOĞAN VE GÜL YAN YANA SAF TUTTU

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DavutoğluSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

ŞEVKET KAZAN KİMDİR

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

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