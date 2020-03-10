Şevket Kazan için cenaze töreni düzenlendi

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2019’da tapu başına ödenen rakam arttı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirirken, tapu başına ödenen rakam 2018'e göre yüzde 22 arttı ve 166 bin 382 lira ödendi.