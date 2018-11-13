Sevkiyat rampasına yaslanan adama tır çarptı

Görüntülerde; tır sürücüsü geri manevra yaparken, arkası dönük olarak rampaya yaslanan Maşallah Kırmızıyıldız'ın, gelen arac ile rampa arasında sıkıştığı görülüyor. Çevrede bulunan işçilerin uyarısıyla tır sürücüsü, rampadan uzaklaştırılırken, Kırmızıyıldız ise yere düşüyor.
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Maşallah Kırmızıyıldız'ın kaldırıldığı hastanede ölmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Mecit Taşar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.