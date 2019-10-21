Şevval Sam: Bu arabayı çok seviyorum

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün annesi Leman Sam’ın 90 model üstü açık arabasıyla Etiler’de görüntülendi.

"BU ARABAYI SATMAYIZ"

Bir kuaför salonuna giren sanatçı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sam, kullandığı araçla ilgili sorular üzerine “Bu arabayı çok seviyorum. Her şeyi ile orijinal. Fazla kilometre de yapmadı. Mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyorum. Annem zaten fazla dışarı çıkmıyor, ben geziyorum”

“Çok teklif geliyor, artık çok sıkıldım bu konudan. O bizim aile yadigârımız, satmayı düşünmüyoruz.” dedi.