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Şevval Sam: Bu arabayı çok seviyorum

Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın üstü açık arabasıyla geziyor.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 07:37..
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Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün annesi Leman Sam’ın 90 model üstü açık arabasıyla Etiler’de görüntülendi.

Şevval Sam: Bu arabayı çok seviyorum

"BU ARABAYI SATMAYIZ"

Bir kuaför salonuna giren sanatçı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sam, kullandığı araçla ilgili sorular üzerine “Bu arabayı çok seviyorum. Her şeyi ile orijinal. Fazla kilometre de yapmadı. Mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyorum. Annem zaten fazla dışarı çıkmıyor, ben geziyorum”

“Çok teklif geliyor, artık çok sıkıldım bu konudan. O bizim aile yadigârımız, satmayı düşünmüyoruz.” dedi.

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