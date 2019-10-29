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Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

İBB Başkanı İmamoğlu'nu kulisinde gören Şevval Sam, "Başkan yaa, bu ne yakışıklılık" tepkisini verdi.

AA & Ensonhaber | 29.10.2019 - 11:03..
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Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sultanahmet Meydanı'ndan düzenlenen konserlerle kutladı.

Konserlerde; Şevval Sam, Athena Gökhan ve Fahir Atakoğlu sahne aldı.

Konser öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kulise giderek sahne alacak isimleri ziyaret etti.

Şevval Sam'ın kulisine giren İmamoğlu, büyük bir sevgiyle karşılandı.

"İNANILMAZ YA"

Sanatçı Şam, "Başkan ya.. Bu ne yakışıklılık. İnanılmaz! İşte bu.. Çok şıksınız." dedi ve Ekrem İmamoğlu'na sarıldı.

Ekrem İmamoğlu, bu sözlerin ardından Şevval Sam'a çiçek verdi ve fotoğraf çektirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra Athena Gökhan ve Fahir Atakoğlu'nu da kulisinde ziyaret etti.

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı ViDEO

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

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