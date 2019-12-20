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Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

ŞArkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Türkiye'de ilk kendisinin rap söylediğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 11:16..
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Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Şevval Sam, önceki gece Cihangir’deki bir mekanda sahneye çıktı.

"MİZK ORGANİK BİR ŞEY"

Gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, “Rap, popun önüne geçti” yorumları için şöyle dedi: '2007’de ‘İstanbul Secrets’ diye bir albüm yapmıştım. Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Şimdiki gençler kendisini rap müzikle ifade ediyor.

"SİZİN HABERİNİZ YOK"

Bu çocuklar yaşlandıklarında torunlarına ‘Biz gençken rap dinlerdik' diyecekler. Ayrıca sizin haberiniz yok, ben rap’i herkesten önce söyledim. 2007’de ‘İstanbul Secrets’ diye bir albüm yapmıştım.”

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