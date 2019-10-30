Şevval Sam, İBB'den 760 bin lira aldı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

İBB tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Sultanahmet'te Şevval Sam ve Athena Gökhan konser verdi.

Meydandakileri doyasıya eğlendiren Şevval Sam'ın, Ekrem İmamoğlu'nu görünce verdiği tepki ve Dilek İmamoğlu hakkında söyledikleri gündemden düşmedi.

TEK KONSERDEN 760 BİN LİRA

29 Ekim konserine ilişkin yeni bir iddia gündemde. Buna göre; Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konser karşılığında 760 bin lira aldı.

ŞEVVAL SAM'DAN AÇIKLAMA YOK

Bu iddiayı, Şevval Sam'ın menajerine sorduk.

Menajer Ceyda Hasırcı, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

"GERÇEK BİR CUMHURİYET KADINI"

Şevval Sam, sosyal medya paylaşımında, "Bu sene 29 Ekim coşkusu bambaşka! Türkiye’nin aydınlık yüzü sayın Ekrem İmamoglu ve gerçek bir Cumhuriyet Kadını güzeller güzeli eşi Dilek İmamoglu ile Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞKAN YA..."

Sanatçı, Ekrem İmamoğlu'nu görünce "Başkan ya.. Bu ne yakışıklılık. İnanılmaz! İşte bu.. Çok şıksınız." demişti.

Şevval Sam Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı VİDEO

Şevval Sam'ın 'Caney Caney' performansı VİDEO