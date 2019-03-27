Şevval Sam: Tavuk ve et yemeyi bıraktım

Ünlü oyuncu Şevval Sam, Bebek'te görüntülendi.

"ASLINDA ETOBURDUM"

Hayvanseverliğiyle bilinen Sam, Bülent Ersoy’un kürk açıklamaları hakkında,“Birebir o konuların içindeyim. Ben bundan 20 yıl önce et ve tavuğu bıraktığımda aslında etoburdum. Yiyerek yaşamanın da dünyanın dönüş mekanizması olduğunu biliyorum ama yöntemler benim için belirleyiciydi.

"İNSANIN UTANACAĞI BİR ŞEY OLMALI"

Kürklerin nasıl elde edildiğine dair bir video izledim ve gerçekten, ona birinin kalbi dayanıyorsa, hayvanların canlı canlı derilerinin yüzülüp, kafalarına çivili sopalarla vurulup öldürülmesine dayanabiliyorsa giyebiliyorsa insan olma sürecinde hangi bilinç seviyesinde tartışmaya bile gerek duymuyorum. Bir insanın utanacağı bir şey olmalı.” ifadelerini kullandı.