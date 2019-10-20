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Manastırda harekat için dua

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Görme engelli genç yürürken fark edilmek için bastonuna zil taktı

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Garsonların paten ile servis yaptığı çılgın restoran

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1 Ağrı'da teröristlerden hain saldırı: 5 asker yaralı Terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.

2 Şevval Sam'dan cesur poz Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

3 Kayserispor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı Kayserispor'da alacakları ödenmeyen Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares'in Kasımpaşa maçına çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, 4 oyuncuyu da kadro dışı bıraktı.

4 Aydın'da telefon dolandırıcılarına suçüstü Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcılığıyla bir kişinin 40 bin eurosunu alan dolandırıcılar yakayı ele verdi.

5 Amerikan askerleri YPG arması taktı Güvenli bölgeden çekilen Amerikan askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi.

6 Mersin'de araç su kanalına düştü: 1 ölü Erdemli ilçesinde otomobiliyle kanala düşen Tolga Şimşek hayatını kaybetti.