Şevval Sam'dan cesur poz

'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara geri dönüp başarılı oyunculuk performansıyla hayranlık uyandıran Şevval Sam, şimdi de bir dergiye verdiği pozlarla dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
45 yaşında olmasına rağmen Sam'ın bikinili verdiği fotoğraf, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı. Sam, fotoğrafları kendi hesabından paylaştı.
"YAŞLANMAKTAN KORKMUYORUM"
Sam dergiye verdiği röportajda, "Yaş almak lafı kelime oyunu gibi geliyor. Kendimle barışığım. Yaşlanmaktan korkmuyorum.” diye konuştu.