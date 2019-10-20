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Şevval Sam'dan cesur poz

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 15:33..
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'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara geri dönüp başarılı oyunculuk performansıyla hayranlık uyandıran Şevval Sam, şimdi de bir dergiye verdiği pozlarla dikkat çekti.

Şevval Sam'dan cesur poz

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

45 yaşında olmasına rağmen Sam'ın bikinili verdiği fotoğraf, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı. Sam, fotoğrafları kendi hesabından paylaştı.

"YAŞLANMAKTAN KORKMUYORUM"

Sam dergiye verdiği röportajda, "Yaş almak lafı kelime oyunu gibi geliyor. Kendimle barışığım. Yaşlanmaktan korkmuyorum.” diye konuştu.

Şevval Sam'dan cesur poz

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