Şevval Sam'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına giren Şevval Sam, güzelliğinden bir şey kaybetmediğini bir kez daha paylaştığı fotoğrafla ortaya koydu.

FOTOĞRAFLARI BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Paylaştığı fotoğrafın altına 'Günaydın' yazan Sam'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.

"GÜNEŞ GİBİSİN"

Sam hayranlarından bazıları, "Güneş gibisin", "Bu ne güzellik genç anne" ve "Ne giyse yakışan güzel kadın" gibi yorumlar yaptı.

ORGANİK ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYOR

Bugün ise ünlü bir alışveriş merkezine giden ünlü sanatçı Sam'ın bir dükkana girerek bol bol organik yiyecek alması da dikkatlerden kaçmadı.