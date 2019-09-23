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Seyahat firması Thomas Cook iflasını açıkladı

Dünyaca ünlü seyahat firması Thomas Cook bugün resmen iflas etti.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 09:38..
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Dünyanın önde gelen kimi şirketleri iflas bayrağını açarken, kimi şirketler de işçileri toplu olarak işten çıkararak ekonomik krizin önünü almak istiyor.

THOMAS COOK İFLAS ETTİ

Ancak bu kez dünyaca ünlü seyahat firması Thomas Cook, bugün resmi bir açıklama yaparak iflasını kamuoyuyla paylaştı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Thomas Cook'un 2.1 milyar dolarlık borcunu için alacaklılar ve hissedarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermedi ve tasfiye süreci başladı.

Seyahat firması Thomas Cook iflasını açıkladı

TASFİYE SÜRECİNDE KAYYUM ATANDI

Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Şirketin tasfiye sürecini yönetmek üzere de bir kayyum atandı.

"BAŞARILI OLAMADIK"

Thomas Cook’un CEO’su Peter Frankhauser, “Pişman olarak söylüyorum ki başarılı olamadık.” diye konuşarak şirketin iflasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BİR GECEDE 21 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Şirketin iflasını açıklamasının ardından bir gecede 21 bin kişinin işsiz kaldığı belirtildi.

Seyahat firması Thomas Cook iflasını açıkladı

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN TAKİP

Birleşik Krallık Sivil Havcılık Dairesi Thomas Cook’un aksayan uçuşları için devreye girecek. Açılan site sayesinde mağdurlar uçuşlarının hangi tarihe alındığını kontrol edebilecek.

YOLCULARA BİLGİ VERİLİYOR

Ayrıca havalimanlarında kurulan standlar sayesinde yolculara bilgi veriliyor.

Seyahat firması Thomas Cook iflasını açıkladı

Seyahat firması Thomas Cook iflasını açıkladı

Seyahat firması Thomas Cook iflasını açıkladı

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