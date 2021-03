2021 tatil trendleri neler? 2021’de tatil için nasıl bir tercih yapmalı?

Pandemide otelde tatil mi yoksa farklı seçenekler de var mı? Bunun gibi sorular aklınızdaysa; 2021 tatil seçenekleri konusunda ve 2021’de nasıl bir tatil arayışında olunması gerektiği hakkında size birkaç ipucu verelim...

Tatil Anlayışı Değişiyor!

Ailece birlikte yeni güzel anılar biriktirmek, sevdiklerinizle baş başa olmak veya romantik bir zaman dilimi geçirme ihtiyacı ile tatil arayışında olmak çok doğal… Yoğun geçen kışın ardından güneşlenmek ve dinlenmek için tatil yapmak da gerçek bir ihtiyaç. Benzer sebeplerle planlanan tatillere bakış açısı 2019’da başlayan covid-19 salgını ile birlikte biraz değişti. Salgının verdiği endişe kalabalık otel tatillerine mesafe koymanın ve farklı tatil alternatiflerine bakmanın nedeni oldu. Diğer yandan bu süreç, sınırları başkaları tarafından çizilen tatillerin yerine daha özel alternatif bulunabileceğini de gösterdi. 2020 yılı boyunca pek çok insan, villa kiralama - pansiyon kiralama - apart kiralama - yazlık ev kiralama gibi seçenekleri ilk kez deneyimledi. Yapılan araştırmalar, bu deneyimi yaşayanların pandemi kaygısından bağımsız olarak bu şekilde bir tatilin daha özgür kıldığı kanaatinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 2021 tatil trendleri ve sonrası dönemde tatil beklentisi daha özgür planlar yapılacak tatiller yönünde. Bu konuda en popüler tatil seçenekleri arasında villa kiralama ve tekne kiralama var. Peki, tekne kiralamak ya da villa kiralamak, diğer alışılmış tatil seçeneklerine göre ne gibi avantajlar sunuyor?

Villa Kiralamanın Avantajları Neler?

Konforlu, yemek saatinden aktivite saatine, gezi rotasından, tatil anlayışına kadar her şeyini sizin belirleyeceğiniz özgür ve gireni çıkanı sizin kontrol edeceğiniz mesafeli bir tatil için en güzel seçenek villa kiralama oluyor. Elbette apart kiralayarak, yazlık ev kiralayarak, yazlık daire kiralayarak da özgür ve steril bir ortamda tatil yapabilirsiniz. Ancak kiralık villa seçenekleri, yazlık evlere, apart ya da pansiyonlara göre daha lüks olduğu için daha fazla konfor odaklı detaylara sahip. Diğer yandan havuzlu kiralık villa, şömineli villa kiralama, bahçeli veya deniz manzaralı kiralık villa gibi alternatiflerle beklentilerinizi karşılama konusunda daha geniş bir seçenek alanınız oluyor. tatilinin avantajlarını listeleyelim:

Kiralık Villa Tatilinin Avantajları

Özgür bir tatil alternatifi sunar

Nerede ne kadar kalacağınıza siz karar verirsiniz.

Ne zaman uyuyacağınıza ve ne zaman yemek yiyeceğinize de siz karar verirsiniz.

Yemeği yatağınızda ya da salondaki kanepede yemek de sizin kararınız olur.

Konforlu bir tatil sağlar.

Villa kiralamada villanın konforunu tatiliniz boyunca hissedersiniz. Kışın şömine başında oturmak, yazın havuza girmek ya da hamam keyfi yapmak gibi size ve sevdiklerinize konfor sunacak bir tatil seçeneğidir.

Steril tatil güveni sunar.

Pandemi nedeniyle temas durumunu bilmediğimiz insanlarla aramıza mesafe koyuyoruz. Böyle bir süreçte farklı insanlarla aynı ortamı paylaşmak oldukça kaygı verici. Ancak bu durum, tatil fikrinden uzaklaşmayı da gerektirmiyor. Kiralık villa tatili gibi alternatiflerle yaşam alanınıza giren çıkan insanlar sizin kontrolünüzde olabilir.

Tatilde Nasıl Bir Villa Kiralamalı?

Son birkaç yıldır trend haline gelen villa kiralama tatili, oldukça farklı seçenekler sunuyor. Burada nasıl bir tatil yapmak istediğinize karar vermeniz, nasıl bir villa kiralayacağınız sorusuna da yanıt sunabilir. Örneğin balayı için kiralık balayı villaları ile muhteşem bir tatil planlayabilirsiniz. Çünkü balayı için kiralık villa seçeneklerinde bu isteğe uygun özellikteki villalar sunulur. Diğer yandan ailece denize yakın villa kiralama yapmak ya da kiralık deniz manzaralı evlerde tatil planlamak üzere de araştırma yapabilirsiniz. Böylece villanızdan çıkıp bir kaç adım yürüdükten sonra denize kenarına ulaşabilirsiniz. İstanbul’u keşfetmek gibi şehir tatili seçenekleri için de şehir merkezindeki evleri deneyimleyebilirsiniz. Şehir merkezinde günlük kiralık evler İstanbul tatili için çok güzel bir alternatif olabilir. Kiralık muhafazakar villa alternatifleri de son dönemde çok popüler. Ailesiyle baş başa korunaklı lüks villada tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan muhafazakar villalar 2020’de trenddi ve belli ki 2021’de de çok tercih edilecek.

Kiralık villa tatili hakkında bütün merak ettikleriniz ve 2021 tatil planlarında bütün seçenekleri değerlendirmek için Tatildekirala’yı ziyaret edin.