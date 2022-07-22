2022 Schengen vizesi başvuruları kapandı mı? Ne zaman randevu açılacak?

2022 Schengen vizesi başvuruları kapandı mı? Ne zaman randevu açılacak?

Schengen bölgelerine seyahat planlayanlar, vize başvurusu için randevu alamıyor. Peki Schengen vizesi verilmiyor mu, neden? Randevular ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Schengen vizesi, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan Avrupa Birliği (AB) pasaportsuz seyahat bölgesinde serbest dolaşımı sağlıyor.

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a seyahat edecek olan Türk vatandaşları, Schengen vizesine başvuruyor.

Vize randevusu alacak olanları ilgilendiren bir gelişme dikkat çekti.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası yüksek talep nedeniyle Shengen vizesi başvurularının eylül ayına kadar karşılanamayacağı gündeme geldi.

Bu kapsamda vatandaşlar Schengen vizesinin durdurulup durdurulmadığını merak ediyor.

Peki, Schengen vizesi durduruldu mu? Schengen vizesi randevuları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Schengen vizeleri durduruldu mu?

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yolcular, Schengen Bölgesi'ne girmek için bu vizeye ihtiyaç duyuyor.

SchengenVisaInfo.com, henüz vize başvurusu yapmamış kişilerin büyük olasılıkla eylül ortasına kadar randevu bulamayacağını bildirdi.

En erken Eylül'de

Seyahat endüstrisi yöneticilerine göre şu anda 26 Schengen Bölgesi ülkesinde temmuz ve ağustos için boş yer bulunmuyor.

Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması sonrası yüksek talep nedeniyle Schengen vizesi başvurularının eylül ayına kadar karşılanamayacağı belirtildi.