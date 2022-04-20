Petrol
108.28
0.96%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
612.551
0.34%
BTXN Coin
30.47
-2.27%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi

    Bayramla birlikte tatil bölgelerindeki rezervasyonlar artarken, Kapadokya'daki turizmciler bayram tatilinin 9 gün olmasını talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi

    Ramazan ayının ardından gözler bayram izinlerine çevrilirken, tatil rezervasyonları da başladı.

    Ülkenin gözde turistik mekanlarından olan Kapadokya'da da rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

    Yer altı ve yer üstündeki güzellikleriyle Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan Kapadokya bölgesi tatillerin üst üste gelmesiyle yoğun talep gördü.

    Doluluk oranı yüzde 70

    23 Nisan ve Ramazan Bayramı dolayısıyla rezervasyonlarda ciddi artış sağlandı. Kapadokya Bölgesi erken rezervasyonlar ile doluluk oranı şimdiden yüzde 70’i geçti.

    Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi ViDEO

    Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi #1

    "Hem turizmci hem esnaf bayram edecek"

    Turizmci Mehmet Dinler, “Nisan ayında ikinci çeyreğe girmiş oluyoruz. Bu aydan itibaren Kapadokya bölgesinde bir hareketlilik başladı. Özellikle 23 Nisan, Paskalya bayramı ve Ramazan bayramı dolayısıyla rezervasyonlarda bir artış var. Yerli misafirlerimiz özellikle son güne kalmasınlar. Şu anki fiyat avantajlarından faydalansınlar. Nisan ve Mayıs ayları Kapadokya’ya seyahat için en avantajlı mevsimlerden birisi. Kapadokya’mızın en yeşil olduğu dönem. 23 Nisan, Paskalya Bayramı ve Ramazan bayramı dolayısıyla Kapadokya’da hem turizmcimiz hem de esnafımız bayram edecek” şeklinde konuştu.

    Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi #2

    “Tatil 9 gün olmalı”

    Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da, Kapadokya Bölgesi'nin bayram dönemlerinde doluluk yaşanan bir bölge olduğunu söyleyerek, "Hem tatilcilerde, hem de turizmcilerde böyle bir beklenti var. Tatil dokuz gün olursa Kapadokya bayramı dolu dolu geçirmiş olur. Rusya savaşının bitmesi bizim için bir avantaj olacak. Savaş bittiğinde bölgemiz daha da dolu olacağına inanıyorum” dedi.

    Erken rezervasyon çağrısında da bulunan Durmaz, bayramda Kapadokya’yı görmek isteyenlerin şimdiden rezervasyon yaptırması gerektiğini de söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Şirin Payzın, Selçuk Bayraktar'ın iftarına 'PR' dedi
    Medya

    Şirin Payzın, Selçuk Bayraktar'ın iftarına 'PR' dedi

    Ayasofya'nın tarihi kapısı tahrip edildi
    Gündem

    Ayasofya'nın tarihi kapısı tahrip edildi

    Görüş Bildir