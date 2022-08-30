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    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nda denize girmek isteyen İstanbullular Şile’ye akın etti. Resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar, Şile’de plajlarında yoğunluk oluştururken, yoğunluk havadan görüntülendi.
    • 30.08.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 18:26
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    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşların uğrak noktası Şile plajları oldu.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarak plajlara gelen vatandaşlar Şile plajlarında yoğunluk oluşturdu.

    Yoğunluk havadan görüntülendi

    Kimi vatandaş denize girmeyi, kimisi ise güneşlenmeyi tercih etti. Öte yandan Şile’de Ayazma plajında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

    "Çok dolaştık anca bulduk"

    Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ömer Şener, "Yoğun bir İstanbul gününden sonra 30 Ağustos tatilini arkadaşlarla Şile’de denize girerek değerlendirmek istedik. Şile güzel bir yer. Denize girmek için bugün tam günü. Bugün çok kalabalık yer seçmek için çok dolaştık anca bulduk. Ümraniye’den geldik. Arabaya da yer bulamadık." dedi.

    İHA'ya konuşan Mert Göz, "Fırsat bu fırsat dedik, Şile’ye geldik. Yüzüyoruz, Denize giriyoruz tatil yapıyoruz." dedi.

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı VİDEO

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #1

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #2

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #3

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #4

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #5

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #6

    30 Ağustos’ta vatandaşlar denize akın etti, Şile’de plajlar doldu taştı #7


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