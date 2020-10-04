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    Antalya'da sahiller doldu

    Antalya'da sahiller doldu

    Antalya’da termometreler 37 dereceye kadar çıkınca, kent sakinleri ve tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 16:12
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 16:12
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    Turizmin başkenti Antalya’da hava sıcaklığı düne oranla 6 derece birden arttı.

    Kentte termometreler öğlen saatlerinde 37 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 50’ye kadar çıktı.

    PLAJLAR DOLDU

    Sıcaktan bunalan kent sakinleriyle tatilciler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne giderek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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    Şemsiye ve şezlonglarını en az 4 metre aralıklarla konumlandıran tatilciler, ardından denize girdi, bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.

    Yakıcı güneşten etkilenmek istemeyenler ise gölgelik alanları tercih etti. Tatilciler, Konyaaltı Caddesi Varyant seyir terasından arkalarına sahili alarak bol bol fotoğraf da çekindi.

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    "ANTALYA HEP BÖYLE"

    Denize köpeğiyle birlikte giren Hatice Soytürk, sıcak havanın kolay kolay Antalya’yı terk etmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, “Antalyalı olanlar kolay kolay kış gelmeyeceğini bilirler zaten. Kasım ayının başlarına kadar Antalya hep böyle. Hafta sonunun verdiği bir kalabalık ortamı da var ister istemez ne kadar kalabalıktan kaçsak da kurtulamıyoruz.” dedi.

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