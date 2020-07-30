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    Bodrum'da tatilci trafiği

    Bodrum'da tatilci trafiği

    Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebildi.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 09:15
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 09:15
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    Bodrum'da tatilci trafiği

    Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

    Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi.

    Bodrum'da tatilci trafiği #1

    5 KM 45 DAKİKA

    5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

    Bodrum'da tatilci trafiği #2

    TATİL BÖLGELERİNDE YOĞUNLUK

    Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi. En büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülürken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi. Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

    Bodrum'da tatilci trafiği #3

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