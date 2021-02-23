Antalya'da turistler, karlı Toros manzarasıyla denize girdi

Şubat ayında olunmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Toros dağlarında henüz erimeyen kar manzarası eşliğinde güneşlenerek deniz keyfi yaptı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Hava sıcaklığın 20, deniz suyu sıcaklığın ise 17. derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.

Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında kimileri yürüyüş yaparken, kimileri ise zirvesinde kar olan Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde denize girdi.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Kumlara, şezlonglara uzanan kişiler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve oltalarıyla balık tutunlar ise renkli görüntüler oluşturdu.





"KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE DENİZ KEYFİ YAPIYORUZ"

Sahile gelerek güneş keyfi yapan Ali Gündoğmuş, havanın çok olduğunu belirterek, oldukça keyif aldığını söyledi. Gündoğmuş, “Şubat ayının sonunda güzellikleri hala yaşıyoruz. Akılla gelen bütün ülkelerden gelen insanlar burada denize keyfi yapıyor. Kar manzarası eşliğinde deniz keyfi yapıyoruz. Bir yanda deniz, bir yanda kar ne mutlu bize” dedi.





ALANYA'DA KAR MANZARALI GÜNEŞ KEYFİ

İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Adnan Bıçakçı, Alanya’nın çok güzel olduğunu aktardı. Bıçakçı, "Yaklaşık 4 ay önce Alanya’ya geldim. Şu an Alanya’da kar manzaralı güneşin keyfini çıkarıyoruz. Hava çok güzel, burada denize girenler var. Alanya’nın denizi doğası ve her şeyi çok güzel. Tatil yapmak istenler için Alanya’yı özellikle tavsiye ederim. Diğer tatil şehirlerinde özellikle kış aylarında böyle hava sıcaklığı olmuyor. Ben İstanbul’a dönmek istemiyorum.” diye konuştu.