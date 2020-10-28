Antalya'nın hedefi turizmi 12 aya yaymak

Vali Ersin Yazıcı, hedeflerinin Antalya'da turizmi 12 aya yaymak olduğunu ve çalıştıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyada turizm sektörü ciddi yaralar aldı. Antalya'da bu konuya çözüm amaçlı adımlar atılmaya başlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Konyaaltı Kaymakamlığını ziyaret ederek, ilçenin altyapısı, sosyo, kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık alanındaki sorunları ile koronavirüs sürecinde alınan tedbirleri değerlendirdi.

Antalya'nın "turizmin başkenti" olarak nitelendirildiğini vurgulayan Yazıcı, ilçede bulunan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin kent için büyük önem taşıdığını kaydetti.

"HEDEFİMİZ ANTALYA'NIN TAMAMINDA TURİZMİ 12 AYA YAYMAK"

Konyaaltı ilçesinin, sahili, doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Yazıcı, "Konyaaltı turizmde bir marka. Özellikle sahiliyle şehre gelen misafirlerimizin uğrak noktası. El ele vererek turizmin oluşturduğu katma değeri artırabiliriz. Hedefimiz Antalya'nın tamamında turizmi 12 aya yaymak. Antalya'mız turizmde lider bir şehir. Bunu yeni başarılarla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALINA UYALIM"

Kurum müdürlerine seslenen Yazıcı, turizmin gözdesi Antalya'ya birlikte hizmet edeceklerini bildirdi.

En önemli görevlerinin vatandaşa iyi hizmet sunmak olduğuna değinen Yazıcı, hızlı ve çözüm odaklı hareket edilmesini istedi.

Salgınla ilgili uyarılarda da bulunan Yazıcı, hem devleti temsil eden kişilerin hem de vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini bildirdi.

Yazıcı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i de ziyaret edip, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.