Antalya'ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor

Antalya'ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor

Koronavirüs salgını döneminde güvenli tatilin adresi olan Antalya, 1 milyondan fazla turist ağırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok turizm bölgesinde rakamlar dibi gördü.

Dünyanın en ünlü turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yurt dışı seferlerinin başlamasıyla turistlerle dolup taşmaya başladı.

Elde edilen son verilere göre, turizm kentine giden turistlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Tatil için Antalya'yı seçen turistlerin ülkeleri ise şöyle sıralanıyor;

Ukrayna - 299 bin 967

Rusya - 281 bin 398

Almanya - 221 bin 151

İngiltere - 85 bin 850







