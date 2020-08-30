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    Antalya'ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor

    Antalya'ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor

    Koronavirüs salgını döneminde güvenli tatilin adresi olan Antalya, 1 milyondan fazla turist ağırladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.08.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 10:54
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    Antalya'ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok turizm bölgesinde rakamlar dibi gördü.

    Dünyanın en ünlü turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yurt dışı seferlerinin başlamasıyla turistlerle dolup taşmaya başladı.

    Elde edilen son verilere göre, turizm kentine giden turistlerin sayısı 1 milyonu aştı.

    Tatil için Antalya'yı seçen turistlerin ülkeleri ise şöyle sıralanıyor;

    Ukrayna - 299 bin 967

    Rusya - 281 bin 398

    Almanya - 221 bin 151

    İngiltere - 85 bin 850

    Antalya ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor #1

    Antalya ya giden turist sayısı her geçen gün artıyor #2


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