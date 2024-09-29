Astoria Grande kruvaziyeri tekrar Samsun'da Kruvaziyerler Karadeniz'i sevdi. Karadeniz'in turizmine hizmet eden gemilerden biri daha Samsun limanına demirledi.

AA

Kruvaziyerler, Karadeniz'de ağırlıklı olarak Trabzon ve Samsun'u tercih ediyor.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

Gemi, daha önce de Samsun'a demirlemişti.

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 445 mürettebat ve 1.111 yolcu, liman görevlilerince karşılandı.

Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.

GEMİDEN İNEN TURİSTLER TARİHİ YERLERİ GEZDİ

İşlemleri tamamlanan turistler, kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)