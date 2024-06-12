Bahamalar bayraklı kruvaziyer, Bodrum'a 2 bin 540 turist getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 540 yolcu geldi.
Rodos Limanı'nın ardından Bodrum ilçesine gelen 277 metrelik kruvaziyer, 2 bin 540 yolcusu ve 1.151 personeliyle Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Yolcular, İngiliz ve ABD vatandaşı ağırlıklı
Çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler, Paşatarlası, Kumbahçe ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı.
Yolcular alışveriş ve gezi yaptı
Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Gemini ikinci yolculuğu Mikonos Limanı'na
Geminin akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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