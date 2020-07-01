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    Bodrum’un fahiş fiyatları İngiliz basınında

    Bodrum’un fahiş fiyatları İngiliz basınında

    Koronavirüs pandemisinin ardından yıllardır uçuk işletme fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu kez İngiliz basınının diline düştü.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 11:43
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    Bodrum’un fahiş fiyatları İngiliz basınında #1

    Geçtiğimiz günlerde, Türk tatilcilerin internet üzerinden paylaştığı adisyonlarda görülen, Bodrum'da bir kolaya 61 lira, dönere ise 370 liralık fiyatlar, artık yabancı basının da gündemini işgal etmeye başladı.

    İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun ve Daily Mirror, ünlü tatil beldesindeki fiyatları manşete taşıdı.

    YÜKSEK FİYATLAR İNGİLİZLER İÇİN CAYDIRICI

    Türkiye’nin, özellikle tatil paketi tercih ederek seyahat eden İngiliz turistler arasında oldukça popüler bir destinasyon olduğunu belirten Daily Mirror, beldedeki işletmelerin koronavirüs sonrası zamlı fiyatlarının artık oldukça caydırıcı olduğunu söyledi.

    Bodrum’un fahiş fiyatları İngiliz basınında #2

    Bölgede tatil yapan yabancı turistlere ait bir adisyonu paylaşan İngiliz gazeteler, bir zamanlar popüler bir tatil adresi olan Bodrum’un, astronomik ücretleri nedeniyle eleştiri altında olduğunu belirtti.

    "KİMSE FİYATLARA DUR DEMİYOR"

    Bodrum'daki işletmelerin kebap için 43 sterlin (yaklaşık 370 lira) ve şezlong için 65 sterlinlik (550 lira) ücretmeler talep etmesini eleştiren İngiliz basını, bu fiyatlara dur denmediğini, aksine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın bu uygulamaları desteklediğini de belirtti.

    Bodrum’un fahiş fiyatları İngiliz basınında #3

    "BELEDİYE BAŞKANI BİLE BU SİSTEMİ SAVUNUYOR"

    CHP’li belediye başkanı Aras’ın açıklamalarına da yer veren gazeteler, Aras’ın “Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Ben turistlerin mümkün olduğu kadar fazla harcama yapması gerektiğini söyledim. Kendi halkımıza böyle yaklaşamayız" sözlerini gündeme taşıdı.

    Bodrum’un fahiş fiyatları İngiliz basınında #4

    Yaz sezonu için Türkiye’nin tercih edilirliğinin, İngiliz tatilciler arasında sorgulandığını belirten gazeteler, tatilciler artık farklı rotaları değerlendirmeye başladığını söyledi.

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