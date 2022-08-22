Bursa'daki şelale turistlerin ilgi odağı oldu

Bursa'da bulunan Sudüşen Şelalesi bu sıcak yaz günlerinde hem yerli hem yabancı turistlerin tercih noktası oldu. Ağaçlarla bezeli şelale 10 metre yükseklikten akıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Köyü'nde bulunan ve yeşilin tonları arasında akan Sudüşen Şelalesi sıcak günlerde rahatlamak isteyen turistler için bir alternatif oluşturuyor.

Şelaleye ulaşmak için doğa yürüyüşüde yapılabiliyor. İsteyenler arabalarıyla da bölgeyi ulaşabiliyor.

Şelale 60 bin ziyaretçiyi ağırlıyor

AA'nın haberine göre, şelalenin yanında bulunan bir işletme sahibi Erkan Başak, bölgeye yoğun ilgi olduğunu belirterek, ''3 ay boyunca süren ilgi, yıllık yaklaşık 60 bin ziyaretçi ile son buluyor. Çevre illerden de çok sayıda yerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şelalenin gürül gürül akan serin suyu ferahlatıyor ve biraz olsun şehrin gürültülü kalabalığından uzaklaşmalarını sağlıyor. Buraya sabahtan gelip, gün boyu saatlerce vakit geçiriyorlar."