Yolcularına masalsı yolculuğun keyfini yaşatmaya devam eden Doğu Ekspresi'ne 17 aylık aranın ardından ilgi arttı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en çok tercih edilen Ankara-Kars treni olan Doğu Ekspresi, koronavirüs nedeniyle seferlerine 17 ay ara vermişti.

Turistik gezi olarak da tercih edilen tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

KIŞ MEVSİMİNDE TERCİH EDİLİYOR

Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara duraklarından geçerek sefer yapan Doğu Ekspresi, 24 saatte yolculuğunu tamamlıyor.

Her mevsimde aynı bir güzelliği bulunan tren seferi, en çok kış mevsiminde tercih ediliyor.

YOLCULARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATIYOR

Yol boyunca birbirinden güzel manzaralardan geçerek, duraklarda yöresel yemek imkanları sunulmasıyla yolcular unutulmaz anlar yaşıyor.

Doğu Ekspresi rağbet görmeye devam ediyor VİDEO



"GÜZEL SÖZLER ALIYORUZ"

Son durak olan Kars’a gezmek için geldiğini ifade eden yolcu Bedir Kocaman, ilk yolculuğu olduğunu söyledi. Kocaman, “Kars’a gezmek için geldim, Ankara’ya gideceğim. Ankara’dan da İzmir’e yolculuk devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Ama yorumlarda hep güzel şeyler geçiyor, güzel sözler alıyoruz. Ben de bir binip görmek istedim.” dedi.

"EĞLENCELİ OLACAK"

Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğu olduğunu belirten bir diğer yolcu Muhammet Emir ise “İlk yolculuğum, gayet memnunum. Normal kara yolu taşımacılığından daha iyi, eğlenceli olacak. Öyle umuyorum.” diye konuştu.



