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    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir

    The Economist dünyanın en yaşanabilir şehirleri raporunu yayınladı.Onlarca farklı kriterin göz önüne alındığı listede zirvede değişiklik yaşandı.İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralaması.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 13:13
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    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir

    The economist dergisi tarafından yayınlanan "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporu açıklandı.172 şehrin yarıştığı raporda 30 kriter göz önünde bulunduruldu.

    Geçen sene açıklanan raporda dünyanın en yaşanabilir şehri olarak kabul edilen Auckland bu sene listede 34. sırada yer aldı.Bunun en büyük sebebinin ise covid kısıtlamaları olduğu söylendi.İşte bu rapora göre dünyanın en yaşanabilir 10 şehri..

    VİYANA / AVUSTURYA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #1

    ZÜRİH / İSVİÇRE

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #2

    KOPENHAG / DANİMARKA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #3

    FRANKFURT / ALMANYA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #4

    TORONTO / KANADA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #5

    AMSTERDAM / HOLLANDA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #6

    CENEVRE / İSVİÇRE

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #7

    CALGARY / KANADA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #8

    OSAKA / JAPONYA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #9

    VANCOUVER / KANADA

    Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir #10


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