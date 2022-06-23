Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı!İşte ilk 10 şehir

The Economist dünyanın en yaşanabilir şehirleri raporunu yayınladı.Onlarca farklı kriterin göz önüne alındığı listede zirvede değişiklik yaşandı.İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralaması.

The economist dergisi tarafından yayınlanan "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporu açıklandı.172 şehrin yarıştığı raporda 30 kriter göz önünde bulunduruldu.

Geçen sene açıklanan raporda dünyanın en yaşanabilir şehri olarak kabul edilen Auckland bu sene listede 34. sırada yer aldı.Bunun en büyük sebebinin ise covid kısıtlamaları olduğu söylendi.İşte bu rapora göre dünyanın en yaşanabilir 10 şehri..

VİYANA / AVUSTURYA

ZÜRİH / İSVİÇRE

KOPENHAG / DANİMARKA

FRANKFURT / ALMANYA

TORONTO / KANADA

AMSTERDAM / HOLLANDA

CENEVRE / İSVİÇRE

CALGARY / KANADA

OSAKA / JAPONYA

VANCOUVER / KANADA