Ekim 2025'te seyahat edilebilecek en iyi 11 yer

Ekim ayı, seyahat tutkunları için yılın en uygun dönemlerinden biri.

Kuzey yarımkürede yapraklar turuncuya dönerken, güneyde bahar yeni başlıyor.

Ne bunaltıcı sıcaklar ne de soğuk hava, şehir ve doğa keşifleri için ideal bir ortam sağlıyor.

Yaz sezonunun kalabalıkları geride kalınca, uçak biletleri ve otel seçenekleri de daha erişilebilir hale geliyor.

Timeout dergisi, 2025 yılı için “Ekim ayında ziyaret edilebilecek en iyi 11 yer”i açıkladı.

Türkiye, listede ikinci sırada yer alıyor.

İstanbul’un tarihi dokusundan Antalya’nın hala yüzülebilen denizine, Kapadokya’nın mistik manzaralarından Karadeniz’in sonbahar renklerine kadar Türkiye, hem kültür hem tatil isteyenler için öne çıkıyor.

Listenin tamamı şöyle: Sri Lanka, Türkiye, New Mexico (ABD), Valencia (İspanya), New York City (ABD), Filipinler, Bhutan, Bosna-Hersek, Timişoara (Romanya), San Francisco (ABD) ve Namibya.

Ekim 2025’te keşfetmeye değer bu yerleri yakından inceleyelim.

SRI LANKA

Sri Lanka, ekim ayında kalabalıklardan uzak ve daha sakin bir atmosfer sunuyor.

Yala Ulusal Parkı’nda vahşi yaşamı keşfetmek, iç bölgelerdeki tarihi tapınakları gezmek, doğu kıyısında sörf yapmak ve sahil kasabalarında dinlenmek bu dönemin öne çıkan deneyimleri arasında.

Ayrıca Diwali Festivali’nin ışık gösterileri, dansları ve geleneksel yemekleri adaya ayrı bir canlılık katıyor.

TÜRKİYE

Türkiye, ekim ayında hem kültürel miras hem de deniz tatilini bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

İstanbul’da Ayasofya’nın sonbahar manzarası, Sultanahmet ve Kapalıçarşı’nın daha sakin atmosferi dikkat çekiyor.

Antalya’da ise ortalama 25 derece sıcaklıkla denize girmek hala mümkün.

Ayrıca her iki şehir de ekimde uluslararası film festivallerine ev sahipliği yaparak sanatseverlere farklı bir deneyim sunuyor.

NEW MEXICO (ABD)

ABD’nin New Mexico eyaletinde yer alan Santa Fe, doğa ve kültürü bir arada sunuyor.

İspanyol koloni mimarisiyle öne çıkan şehirde Georgia O’Keeffe Müzesi gezilebilir.

Ekim ayında ise Albuquerque’de düzenlenen Uluslararası Balon Festivali, yüzlerce renkli balonla gökyüzünü süsleyerek unutulmaz bir manzara sunuyor.

VALENCIA (İSPANYA)

İspanya’nın Valensiya kenti, sanat, mimari ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

City of Arts and Sciences kompleksi, El Cabanyal semtinin modernist dokusu ve sanat galerileri ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Sonbaharda güneşli günlerin devam etmesi ise şehri daha cazip hale getiriyor.

NEW YORK (ABD)

New York, her mevsim farklı bir cazibe sunuyor.

Sonbaharda Central Park’ın renkleri kenti öne çıkarırken, Broadway’de tiyatro sezonu açılıyor, müzeler ve galeriler dopdolu bir program sunuyor.

Şehirde cadılar bayramı etkinlikleri ve sokak festivalleri de ekim ayını daha canlı hale getiriyor.

FİLİPİNLER

Filipinler, 7 bin adasıyla dalış ve doğa turizmi için ideal bir rota sunuyor.

Palawan’da batık dalışları, Anilao’da zengin deniz biyolojik çeşitliliği ve gece yapılan blackwater dalışları öne çıkıyor.

Ekim ayının ikinci yarısında yağmur sezonunun sona ermesiyle plajlar daha cazip hale geliyor.

BHUTAN

Butan, dünyanın tek karbon-negatif ülkesi olarak doğa ve sakinlik arayanlar için ideal.

Himalaya manzaraları eşliğinde orman yürüyüşleri yapmak ve tapınakları ziyaret etmek öne çıkıyor.

Turizmi kontrollü ve pahalı olsa da düşük yoğunluklu bir deneyim sunuyor.

BOSNA-HERSEK

Bosna-Hersek, ekimde kalabalıkların azalmasıyla şehirleri keşfetmek için ideal.

Mostar ve Saraybosna’nın tarihi dokusu, Travnik’in camileri ve Banja Luka’nın gece hayatı öne çıkıyor.

Sonbaharın serinliği ise geziyi daha huzurlu kılıyor.

TİMİŞOARA (ROMANYA)

Timişoara, tarihi meydanları, sanat yapıları ve özgür ruhuyla öne çıkıyor.

1989 Devrimi Müzesi, caz barları ve opera binası gezilecek yerler arasında.

Pastel renkli Art Nouveau binalarıyla sakin bir sonbahar rotası sunuyor.

SAN FRANSISCO (ABD)

San Francisco, ekimde yazdan daha sıcak ve güneşli günler sunuyor.

Golden Gate Köprüsü, Alcatraz ve Pier 39’daki deniz aslanları görülmeye değer.

Ayrıca Golden Gate Park’ta düzenlenen ücretsiz Hardly Strictly Bluegrass Festivali, şehre ayrı bir renk katıyor.

NAMBİYA

Namibya, çöl manzaraları, yıldızlı gökyüzü ve doğa lodgeleriyle öne çıkıyor.

Sossusvlei Çölü’nde safari yapmak ve Dark Sky Reserve’de yıldızları izlemek öne çıkan deneyimler arasında.

Sessizlik ve doğa odaklı bir seyahat sunuyor.

EKİM SEYAHAT İÇİN DOĞRU ZAMAN

Timeout’un hazırladığı liste, ekimin boş bir geçiş dönemi olmadığını, aksine dünyayı daha sakin ve uygun koşullarda keşfetmek için ideal bir zaman olduğunu gösteriyor.

Türkiye ise hem yazın enerjisini koruması hem de kültür ve sanat zenginliğiyle öne çıkan nadir ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.