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    En güzel tatil en yakın tatil

    “En güzel tatil en yakın tatil" düşüncesinden yola çıkarak, İstanbul merkezli bir tatil rotası çizmek istedik. Ve sizin için Marmara Bölgesi’ndeki tatil seçeneklerini sıraladık.
    • Özel Haber
    • 27.05.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:16
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    En güzel tatil en yakın tatil

    Akaryakıt fiyatları arttı. Tatile gidecekler kendi araçları ile yola çıktıklarında ya da şehirlerarası ulaşım araçlarını kullandıklarında yolculuk için ödeyecekleri rakamlar da yükseliyor. Masrafları en aza indirmek isteyenler de tatillerini kendilerine yakın bölgelerde geçirmenin planlarını yapıyor.

    İstanbul’da yaşayan iki kişinin 5 günlük tatilini planlamak istediğimizde, yol maliyetinin en aza indirilmiş şekliyle hesaplama yapmak planları Marmara Bölgesi ile sınırlı tuttuk.

    Marmara Bölgesi'nde mütevazı tatilin maliyeti

    İstanbul’dan yola çıkıp Markara'yı gezmek isteyenler için tatil rotası hazırladık. İşte 2 kişinin 5 günlük mütevazi tatilinin maliyeti:

    • Hesaplamaya İstanbul’dan deniz yolu ile deniz otobüsü ya da arabalı vapur kullanarak; deniz otobüsü, arabalı vapur gibi yol, varsa limandan aktarma, 2 kişi 5 gece konaklama, kahvaltı dahil olduğunda 2 öğün, değilse günde 3 öğün yemek, aralarda içilen çay-kahve, dondurma ve aştırmalıklar dahil edilmiştir. Bu rotolarda denize girmek ücretsiz olduğu için plaj masrafları hesaplamaya alınmamıştır.

    En güzel tatil en yakın tatil #1

    Esenköy (5 bin 600 lira)

    Gidiş-Dönüş: 350 lira

    Konaklama: 3 bin 250 lira (kahvaltı dahil)

    Yemek: 1.000 lira

    Eğlence: 1.000 lira

    En güzel tatil en yakın tatil #2

    Çınarcık (4 bin 20 lira)

    Gidiş-Dönüş: 320 lira

    Konaklama: 2 bin lira (kahvaltı dahil)

    Yemek: 1.000 lira

    Eğlence: 700 lira

    En güzel tatil en yakın tatil #3

    Ağva (4 bin 590 lira)

    Gidiş-Dönüş: 140 lira

    Konaklama: 2 bin 500 lira

    Yemek: 1.200 lira

    Eğlence: 750 lira

    En güzel tatil en yakın tatil #4

    Marmara Adası (4 bin 992 lira)

    Gidiş-Dönüş: 992 lira

    Konaklama: 2 bin 300 lira

    Yemek: 1.200 lira

    Eğlence: 500 lira

    En güzel tatil en yakın tatil #5

    Avşa Adası (4 bin 692 lira)

    Gidiş-Dönüş: 992 lira

    Konaklama: 2 bin lira

    Yemek: 1.150 lira

    Eğlence: 550 lira

    Armutlu

    Armutlu (5 bin 584)

    Gidiş-Dönüş: 484 lira

    Konaklama: 3 bin lira

    Yemek: 1.300 lira

    Eğlence: 800 lira

    Erdek

    Erdek (5 bin 750 lira)

    Gidiş: 1.000 lira

    Konaklama: 3 bin 250 (Kahvaltı dahil)

    Yemek: 1.000 lira

    Eğlence: 500 lira

    En güzel tatil en yakın tatil #8


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