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En güzel tatil en yakın tatil
- Özel Haber
- 27.05.2022 - 14:38
- Güncelleme : 27.05.2022 - 15:16
Akaryakıt fiyatları arttı. Tatile gidecekler kendi araçları ile yola çıktıklarında ya da şehirlerarası ulaşım araçlarını kullandıklarında yolculuk için ödeyecekleri rakamlar da yükseliyor. Masrafları en aza indirmek isteyenler de tatillerini kendilerine yakın bölgelerde geçirmenin planlarını yapıyor.
İstanbul’da yaşayan iki kişinin 5 günlük tatilini planlamak istediğimizde, yol maliyetinin en aza indirilmiş şekliyle hesaplama yapmak planları Marmara Bölgesi ile sınırlı tuttuk.
Marmara Bölgesi'nde mütevazı tatilin maliyeti
İstanbul’dan yola çıkıp Markara'yı gezmek isteyenler için tatil rotası hazırladık. İşte 2 kişinin 5 günlük mütevazi tatilinin maliyeti:
- Hesaplamaya İstanbul’dan deniz yolu ile deniz otobüsü ya da arabalı vapur kullanarak; deniz otobüsü, arabalı vapur gibi yol, varsa limandan aktarma, 2 kişi 5 gece konaklama, kahvaltı dahil olduğunda 2 öğün, değilse günde 3 öğün yemek, aralarda içilen çay-kahve, dondurma ve aştırmalıklar dahil edilmiştir. Bu rotolarda denize girmek ücretsiz olduğu için plaj masrafları hesaplamaya alınmamıştır.
Esenköy (5 bin 600 lira)
Gidiş-Dönüş: 350 lira
Konaklama: 3 bin 250 lira (kahvaltı dahil)
Yemek: 1.000 lira
Eğlence: 1.000 lira
Çınarcık (4 bin 20 lira)
Gidiş-Dönüş: 320 lira
Konaklama: 2 bin lira (kahvaltı dahil)
Yemek: 1.000 lira
Eğlence: 700 lira
Ağva (4 bin 590 lira)
Gidiş-Dönüş: 140 lira
Konaklama: 2 bin 500 lira
Yemek: 1.200 lira
Eğlence: 750 lira
Marmara Adası (4 bin 992 lira)
Gidiş-Dönüş: 992 lira
Konaklama: 2 bin 300 lira
Yemek: 1.200 lira
Eğlence: 500 lira
Avşa Adası (4 bin 692 lira)
Gidiş-Dönüş: 992 lira
Konaklama: 2 bin lira
Yemek: 1.150 lira
Eğlence: 550 lira
Armutlu (5 bin 584)
Gidiş-Dönüş: 484 lira
Konaklama: 3 bin lira
Yemek: 1.300 lira
Eğlence: 800 lira
Erdek (5 bin 750 lira)
Gidiş: 1.000 lira
Konaklama: 3 bin 250 (Kahvaltı dahil)
Yemek: 1.000 lira
Eğlence: 500 lira