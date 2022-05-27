“En güzel tatil en yakın tatil" düşüncesinden yola çıkarak, İstanbul merkezli bir tatil rotası çizmek istedik. Ve sizin için Marmara Bölgesi’ndeki tatil seçeneklerini sıraladık.

Akaryakıt fiyatları arttı. Tatile gidecekler kendi araçları ile yola çıktıklarında ya da şehirlerarası ulaşım araçlarını kullandıklarında yolculuk için ödeyecekleri rakamlar da yükseliyor. Masrafları en aza indirmek isteyenler de tatillerini kendilerine yakın bölgelerde geçirmenin planlarını yapıyor.

İstanbul’da yaşayan iki kişinin 5 günlük tatilini planlamak istediğimizde, yol maliyetinin en aza indirilmiş şekliyle hesaplama yapmak planları Marmara Bölgesi ile sınırlı tuttuk.

Marmara Bölgesi'nde mütevazı tatilin maliyeti

İstanbul’dan yola çıkıp Markara'yı gezmek isteyenler için tatil rotası hazırladık. İşte 2 kişinin 5 günlük mütevazi tatilinin maliyeti:

Hesaplamaya İstanbul’dan deniz yolu ile deniz otobüsü ya da arabalı vapur kullanarak; deniz otobüsü, arabalı vapur gibi yol, varsa limandan aktarma, 2 kişi 5 gece konaklama, kahvaltı dahil olduğunda 2 öğün, değilse günde 3 öğün yemek, aralarda içilen çay-kahve, dondurma ve aştırmalıklar dahil edilmiştir. Bu rotolarda denize girmek ücretsiz olduğu için plaj masrafları hesaplamaya alınmamıştır.

Esenköy (5 bin 600 lira)

Gidiş-Dönüş: 350 lira

Konaklama: 3 bin 250 lira (kahvaltı dahil)

Yemek: 1.000 lira

Eğlence: 1.000 lira

Çınarcık (4 bin 20 lira)

Gidiş-Dönüş: 320 lira

Konaklama: 2 bin lira (kahvaltı dahil)

Yemek: 1.000 lira

Eğlence: 700 lira

Ağva (4 bin 590 lira)

Gidiş-Dönüş: 140 lira

Konaklama: 2 bin 500 lira

Yemek: 1.200 lira

Eğlence: 750 lira

Marmara Adası (4 bin 992 lira)

Gidiş-Dönüş: 992 lira

Konaklama: 2 bin 300 lira

Yemek: 1.200 lira

Eğlence: 500 lira

Avşa Adası (4 bin 692 lira)

Gidiş-Dönüş: 992 lira

Konaklama: 2 bin lira

Yemek: 1.150 lira

Eğlence: 550 lira

Armutlu (5 bin 584)

Gidiş-Dönüş: 484 lira

Konaklama: 3 bin lira

Yemek: 1.300 lira

Eğlence: 800 lira

Erdek (5 bin 750 lira)

Gidiş: 1.000 lira

Konaklama: 3 bin 250 (Kahvaltı dahil)

Yemek: 1.000 lira

Eğlence: 500 lira