Erzincan'da “Cennete Açılan Kapı” adrenalin tutkunlarını bekliyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki kayalıkların üstünde yer alan ve wingsuit (yarasa atlayışı) sporuna ev sahipliği yapan sabit atlama rampası, yerli ve yabancı sporcuları ağırlıyor.

517 BASAMAKLIK PARKUR

2200 metre rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine kurulan demir yol parkuru, 517 basamaktan oluşuyor. Sporcular, tırmanış boyunca heyecan dolu anlar yaşıyor.

ULUSLARARASI MACERAPERESTLER KEMALİYE'DE

Parkur, son iki yılda Almanya, Amerika, Şili, Meksika, İtalya, Avustralya, Macaristan ve Avusturya’dan gelen maceraseverleri ağırladı. Yerli ve yabancı sporcular, tehlikeli ve zorlu tırmanışları başarıyla tamamlıyor.

"İYİ Kİ ÇIKMIŞIM DEDİRTEN DENEYİM"

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, parkuru deneyimlediklerini belirterek, “Tırmanış esnasında hissedilen adrenalin ve eşsiz manzara, başlangıçtaki ‘buradan çıkılmaz’ şüphesini silip atıyor. Zirveye varıldığında ise ‘iyi ki çıkmışım’ diyorsunuz. Yaşam boyu unutulmayacak bir anı oluyor” dedi.

Arıkan, ilçenin tarihi, kültürel ve doğa sporları açısından sunduğu imkanların herkes tarafından görülmesi gerektiğini vurgulayarak, Kemaliye’nin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne ve Cittaslow (sakin şehir) unvanına eklenmesi gerektiğini ifade etti.