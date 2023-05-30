Fotoğrafçıların yeni tutkusu! Bitlis'teki 3 asırlık taş evler en çekici ziyaret rotalarından Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçlu köyünde yıllara meydan okuyan taş evleri, dar sokakları ve cana yakın insanları özellikle ilkbaharda ziyaretçiler için çekim alanı oldu.

AA

Türkiye'nin dört bir yanı doğal güzellikler ve sürprizlerle dolu.

Bitlis'teki Hizan ilçesine bağlı Koçlu köyündeki yıllara meydan okuyan yaklaşık 300 yıllık tarihi taş evler de bunlardan biri.

İlçe kırsalındaki derin vadilerin yamaçlarında kurulu köydeki tarihi taş evler, çekiciliğini koruyor.

Bugünlerde fotoğrafçılar, gezginler ve turistler akın akın taş evleri çekmeye geliyor.

Turlar düzenleniyor

Düzenledikleri turlar kapsamında köye gelenler, bölgedeki yeşil örtüyle bütünleşen tarihi taş evleri, dar sokaklardaki doğal yaşamı görüntülüyor.

İlkbahar ve kış aylarında bölgeye ilgi yoğun

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Koçlu köyüne gezi düzenleyenlerden. Kulüp Başkanı Ömer Demez, özellikle ilkbahar ve kış aylarında bölgeye yoğun talep olduğunu söyledi.

"İnsanları kendine hayran bırakan bir manzara"

Tarihi taş evlerin ilkbaharda insanları kendine hayran bırakan bir manzaraya büründüğünü belirten Demez, şöyle konuştu:

Ziyaretçiler bölgenin tarihi taş evlerine, manzarasına hayran kalıyor. Bu yıl çok yoğun talep üzerine ikinci kez tur düzenledik. Kış aylarında da birkaç kez tur düzenleyeceğiz.

"Taş evler iki katlı"

Doğasever Eşref Yıldız ise Koçlu köyünün tarihi evleri ve doğasıyla çok güzel olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Köyün tamamı taş evlerden oluşuyor. Evler iki katlı. İnsanları çok cana yakın. Köyün dar sokakları ve kuş bakışı manzarası muazzam. Herkesin görmesi gereken bir yer.