Geminbeli Geçidi sonbaharla renk cümbüşüne büründü

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan ve İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidi, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta görsel bir şölene dönüştü.

2 BİN 10 RAKIMLI GEÇİTTE EŞSİZ MANZARALAR

2 bin 10 rakıma sahip geçitteki ağaçlar; sarı, kırmızı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlık alan, yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntüler sundu.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Geçitte oluşan renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülendi. Özellikle fotoğraf meraklıları ve doğa tutkunları için adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.