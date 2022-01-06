Euro
15.5111
0.30%
Dolar
13.6894
0.16%
Altın
795.2640
0.05%
Borsa
2,005.29
2.12%
Bitcoin
605.930
-3.41%
BTXN Coin
33.30
-1.50%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Güzeldere Vadisi'nden kar manzaraları

    Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde bulunan kar yığınları arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sundu.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 05:57
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 06:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güzeldere Vadisi'nden kar manzaraları

    Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Güzeldere Ovası'ndaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluştururken, kışın gelmesiyle artan dondurucu soğukların ardından buz tuttu.

    MENDERESLER KIŞIN DA GÜZEL

    Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsü ve sis bulutları arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı.

    Güzeldere Vadisi'nden kar manzaraları - VİDEO

    KARLA KAPLI GÜZELDERE, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Kar yağışıyla birlikte kıvrak şekilde uzayıp Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #1

    YABANİ HAYVANLAR DA GÖRÜLDÜ

    Öte yandan kartpostallık görüntüler oluşturan mendereslerde yabani hayvanların yer alması, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #2

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #3

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #4

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #5

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #6

    Güzeldere Vadisi nden kar manzaraları #7


    Görüş Bildir