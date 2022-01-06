Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde bulunan kar yığınları arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sundu.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Güzeldere Ovası'ndaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluştururken, kışın gelmesiyle artan dondurucu soğukların ardından buz tuttu.

MENDERESLER KIŞIN DA GÜZEL

Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsü ve sis bulutları arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Güzeldere Vadisi'nden kar manzaraları - VİDEO

KARLA KAPLI GÜZELDERE, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kar yağışıyla birlikte kıvrak şekilde uzayıp Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

YABANİ HAYVANLAR DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan kartpostallık görüntüler oluşturan mendereslerde yabani hayvanların yer alması, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.