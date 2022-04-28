Hakkari'deki ters laleleri görmek için Tayland'dan geldiler

Sosyal medyada gördükleri ters lalelere hayran olan 2 Taylandlı, doğal güzellikleri görebilmek için Hakkari'ye gitti.

Hakkari'deki Üzümcü köyü yakınlarında bulunan bin 900 rakımlı dağlarda, ilkbahar çiçekleri açtı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde de farklı türleri bulunan ters laleler de Hakkari'de boy göstermeye başladı.

Dikkat çeken türü incelemek isteyenler ise bölgeye akın ediyor.

Taylandlılar da görmek istedi

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) organizasyonuyla bir grup dağcı, Tayland'dan gelen Ladiimay Ns ve Ticha Proysurin ile sabah erken saatlerinde ters lalelerin bulunduğu Çiçek Vadisi'ne gitti.

Takipçileriyle paylaştılar

Turistlerin de içinde bulunduğu 30 dağcı, daha sonra ters lalelerin bulunduğu alana 2 saatte tırmandı. Taylandlı turistler, ters lalelerin arasında bol bol fotoğraf çekip, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"Hakkari'nin doğası muhteşem"

Çiçek Vadisi'ne gelen Ticha Proysurin, Hakkari'nin muhteşem bir doğası olduğunu ve kentin bu doğasına hayran kaldıklarını belirterek, "Biz Hakkari'yi sosyal medyadan gördük. Muhteşem bir doğası olduğunu gördük. Başka bir arkadaş vasıtasıyla diyaloğa geçtik ve kendimizi Hakkari'de bulduk. Hakkari'yi görmekten çok mutluyuz özellikler ters laleler çok güzel gözüküyorlar" diye konuştu.

"Amacımız Hakkari'nin doğasını tanıtmak"

Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç ise, dağları ve doğa güzellikleri ile ünlü Hakkari'yi dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

"Yılda 15 gün açan ters laleleri koparanlara ceza kesiliyor"

Ertunç, "Bulunduğumuz alanın dışında Hakkari Yüksekova ve Şemdinli'nin birçok bölgesinde de ters laleler bulunuyor. Hakkari'ye gelen bazı insanlar ters lalelerimizi kökünden çıkartıp, başka illere götürüp, bunu kendilerine mal ediyorlar. Nadide bir çiçektir. Ayrıca Hakkari dağcılık yönünde çok zengin bir kent. Bizim asıl amacımız, Hakkari'nin doğa güzellikleri olan dağlarını ve çiçeklerini dünyaya tanıtmak ve buraya yerli, yabancı turistleri çekmek. Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleleri koparan kişilere idari para cezası da kesiliyor" dedi.





























