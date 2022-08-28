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    Hintli turistler Nemrut Dağı’nda

    Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2206 metre yüksekliğinde yer alan Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'na Hindistan'dan gelen ilk grubun ilgi odağı oldu.
    • 28.08.2022 - 16:34
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    Hintli turistler Nemrut Dağı’nda

    Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Hintli bir grubun başlattığı VIP tur programına dahil edilen Nemrut Dağı, Hindistan’dan gelen ilk grubu ağırladı.

    Hindistanlı turistler Nemrut Dağı zirvesindeki 2 bin yıllık UNESCO Dünya Kültür Mirası Antiochos’un eserlerine hayran kaldı.

    Bugünden itibaren Nemrut’a Hintli turistlerin geleceğini ifade eden organizasyonun başındaki Tushar Agawar, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız turlar VIP katılımcılardan oluşmaktadır. Turlarımız 55 günde 20 ülkeyi içermektedir. 15 bin km yapıyoruz. On araçlık safari için uygun araçlarla yaptığımız turumuzu İran’dan başlatıyoruz. Türkiye’de özellikle Kommagene uygarlığının UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı zirvesindeki dev eserleri programımıza aldık ve ilk gezimizi gerçekleştirdik. 25 kişilik ekibimiz Nemrut’ta hayran kaldı. Şimdiden kendi firmalarına tanıtmaya, sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Bundan sonra Nemrut’a Hintli turistler gelecektir." dedi.

    "Para bırakan bir program"

    Uzak Doğuluları Nemrut’a davet Organizasyon Sorumlusu Sanjay Madam ise, "Hindistan büyük bir ülke, gerek Hindistan’da gerek başka ülkelerdeki özellikle Birleşik Krallık ve ABD’de önemli sayıdaki zengin elit insanlar, bu gezi programına katılacaklardır. Organizasyonumuz böyle kesimlere yönelik. Para bırakan bir program. Nemrut’u programımıza aldık. Şimdiden Hintlilerin büyük ilgisini çekti. Yani artık Hintliler Nemrut’a yabancı değil." dedi.

    Hintli turistler Nemrut Dağı’nda #1

    "Dünyada bir tane Nemrut var"

    Sanjay Madam, "Dünyada bir tane Nemrut var. Nemrut, zirvesinde dev eserlerin bulunduğu, Antiochos’un piramit şeklindeki mezarı ve güneşin insanlarla buluştuğu eşsiz bir yer." dedi.

    "Mezopotamya’nın tacı"

    25 kişilik ekibin Nemrut’u şimdiden tanıtmaya başladığını ifade eden Sanjay Madam, "Nemrut artık programımızın ana noktası. Mezopotamya’nın tacı demeleri tam da hakkettiği yakıştırma." diye konuştu.

    Hintli turistler Nemrut Dağı’nda #2

    Hintli turistler Nemrut Dağı’nda #3

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