İngilizlerden Türkiye için güvenli seyahat rotası

Koronavirüs salgınında Avrupa ve dünyaya örnek teşkil eden Türkiye, başarılı önlemleri sayesinde yaz turizmi için en güvenli ülke olarak rakiplerinin arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin koronavirüs mücadelesindeki başarısı, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Aldığı erken ve doğru önlemlerle birlikte başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye örnek oluşturacak bir tablo çizen Türkiye, oturmuş sağlık sistemi sayesinde normalleşme sürecinde de birçok ülkeden daha hızlı yol katediyor.

AVRUPALI GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Salgının başladığı andan itibaren ekonomik alandaki faaliyetleri kontrollü bir biçimde yürüterek ülkede durgunluk yaşanmasına engel olan Türkiye, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte önemli bir başka gelir kaynağı olan turizm faaliyetlerini de başlattı.

Avrupa’nın turizm merkezi olarak bilinen İspanya ve İtalya, salgında verdiği ağır kayıplar nedeniyle bu sene yaz turizminde öne çıkmayacak. Yaz turizmindeki önlem paketlerini de sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyeceği düşünülen bu ülkelere olan talep de yok denecek nitelikte. Öte yandan Türkiye, yaz turizmine yaptığı yatırımlarla şimdiden Avrupalı turistler için tek rota haline geldi.

"GÜVENLİ TURİZM"DE TÜRKİYE BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye’nin “güvenli turizm” mottosu ise, şimdiden tüm Avrupa’ya yayıldı. Avrupa’daki salgının merkezi olarak görülen İngiltere, yaz sezonu için en güvenli rota olarak Türkiye’yi görüyor.

İngiliz The Telegraph, Türkiye’nin yaz turizmi ile ilgili detaylara yer verdiği haberde, Türkiye’nin koronavirüs önlemlerinden övgüyle bahsetti. Mayıs ayı ortasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan 'sağlıklı turizm sertifikası' programının ayrıntılarına yer veren gazete, bu kuralları karşılayan rota ve tesislerin de listesini vererek İngilizlerin gözünü Türkiye’ye çevirdi.

LİSTENİN BAŞINDA ANTALYA VAR

İki ülke arasındaki uçuşların 10 Haziran’dan itibaren başladığını duyuran gazete, güvenli seyahat rotasını da okuyucularıyla paylaştı.

Güvenli rotanın baş şehri olarak gösterilen Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği 'sağlıklı turizm sertifikası'na sahip otel ve işletmelerin çokluğuyla listede ilk sırada yerini aldı. Salgının en az vaka bildiren şehirlerinden olan Antalya, Likya Yolu gibi doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra tesis kalitesiyle de listede öne çıktı.

KAPADOKYA VAKA SAYISININ EN AZ OLDUĞU YERLERDEN

Türkiye’ni en çok ziyaretçi çeken yörelerinden olan Kapadokya, Nevşehir’in en az koronavirüs vakası bildirilen şehirlerden biri olmasıyla birlikte güvenli turizm rotasındaki yerini aldı. Dünyaca ünlü peri bacaları ve yer altı şehirleriyle mistik güzergahlara sahip Kapadokya, bölgedeki tesislerin sıkı bir biçimde uyduğu hijyen kurallarıyla da listenin üst sıralarında yer aldı.

TÜRK RİVİERASI: KAŞ

Türkiye’nin turkuaz rengi deniziyle ünlü Ege-Akdeniz sahilleri hem doğal güzellikleri hem de karantina önlemleriyle yine sık tercih edilenlerin başında geldi. Tarihin ve doğal güzelliklerin iç içe olduğu, dünya standartlarının üzerindeki güzellikleriyle ünlü Kaş ve çevresi, butik konaklamaları ve izole yapısıyla güvenli seyahat merkezlerinin öne çıkan adreslerinden oldu.

İNGİLİZ NÜFUSU FAZLA: MARMARİS

Datça Yarımadası’nın öne çıakn güzelliklerinde olan Marmariz, zaten yıllardır gittikçe artan yerleşik İngiliz nüfusuyla oldukça tercih edilen yerlerden biriydi.

Koronavirüs salgınında bölgede aktif vaka bildirilmemesi ile birlikte İngilizler tarafından bir kez daha gönül rahatlığıyla tercih edilmesi tavsiye edilen Marmaris ve çevresi, sıcak ve samimi butik evleriyle de listeye girdi.

BODRUM YABANCI TURİSTİN DE GÖZDESİ

Tarihi Efes kentine olan yakınlığının yanı sıra ünlü plajları ve hareketli sosyal yaşamıyla her sezonun gözde yeri Bodrum, İngilizlerin de tercihi oldu.

Her ne kadar çok tercih edilen bir rota olsa da, talebe bağlı olarak geliştirilen ek güvenlik önlemleri, Bodrum’un da gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek olan şehirler listesine girmesini sağladı.

GİDİLMEZ UYARISI: İSTANBUL

Türkiye’nin merkezi İstanbul, hem kıtaların kesişim noktası olması hem de yüksek nüfusuyla, listede şimdilik kaçınılması gerekn şehir olarak yerini aldı.

GÜZEL AMA KALABALIK: İZMİR

Uluslararası bir ulaşım noktası olmasıyla da risk taşıdığı belirtilen İstanbul’u, diğer bir büyükşehir olan İzmir izledi. Salgında yüksek rakamlarda durduğu belirtilen İzmir’in kalabalık kent hayatı da kaçınılması gereken noktalardan biri olarak kendini gösterdi.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR: DİYARBAKIR

Doğu’nun en gözde rotalarından biri olan Diyarbakır da, vaka sayılarındaki artış nedeniyle uyarı verilen şehirlerden oldu.