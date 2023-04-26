İstanbul Havalimanı’na 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülü İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisinin okuyucuları tarafından üst üste ikinci kez 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülüne layık görüldü.

DHA

Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan Global Traveler Dergisi ve Wherever Family Dergisi tarafından düzenlenen 'Wherever Ödülleri'nin sahiplerini buldu…

Havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan seyahat dergisinin okuyucuları, bu yıl da 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülü için İstanbul Havalimanı'nı seçti.

Güzel gelişmeye ilişkin İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından bir açıklama yapıldı.

Üst üste ikinci kez...

Açıklamada, inşaat aşamasından itibaren herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirilmesi planlanmış İGA İstanbul Havalimanı'nın, okuyucuların seçimiyle, bu yıl da üst üste ikinci kez 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' seçildiği aktarıldı.

Ödül töreninin 13 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sonuçlar, dünyanın en iyilerini belirliyor"