İstanbul’da şehirler arası otobüs bileti fiyatları düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın tavan fiyat düzenlemesiyle, bazı firmalar bilet fiyatlarını yüzde 40 oranına kadar indirdi. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 85 liraya geriledi.

Koronavirüs sonrası şehirler arası yolculuk yasağının kalkmasıyla, seferler başladı. Başlayan seferlerle birlikte ücret tarifesinde de değişiklik yaşanmaya devam ediyor.

Ücret tarifesine göre önceden 101 ile 115 km arasındaki yolculuklarda bilet fiyatları 100 lira iken 70 liraya çekildi. Yine önceki tarifeye göre 2 bin kilometre ve üzeri bilet fiyatları ise 500 liradan 375 liraya çekildi.

Genel olarak bilet fiyatları yeni düzenleme ile kilometre aralığına göre 70 ile 375 lira arasında değişiyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, şehirler arası bilet fiyatlarındaki indirimler, firmadan firmaya yüzde 40’lara kadar uygulanabiliyor.

Firma yetkilileri, yapılan seferlerde yolcuların ikili koltuklarda tek oturduklarını, maske ve dezenfektan tedbirlerine uyulduğunu belirtti ve bilet fiyatlarında indirimler yapıldığını söyledi.

İSTANBUL-ANKARA ARASI 85 TL

Yapılan indirimler sonucunda bazı firmalar, bilet fiyatlarında ciddi indirimler yapıldığını söylediler. İndirimden önce İstanbul-Ankara arası sefer bileti fiyatı 135 lira iken, şu anda 85 liraya satıldığı belirtildi.

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