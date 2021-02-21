Türkiye'nin önde gelen dağ sıralarından Küre Dağları, kışın beyaz örtüsüyle fotoğrafçılar için güzel karelere dönüştü.

Kastamonu ve Bartın arasında yer alan Küre Dağları, kış aylarında da kendine has doğası ve coğrafyası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KIŞIN DOĞA İLE BÜTÜNLEŞTİĞİ ANLAR

Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçileri cezbediyor.

Karla kaplı Küre Dağları'nda görsel şölen-Foto Galeri

Karla kaplı Küre Dağları'nda görsel şölen-Video

2 BİN METRELİK ZİRVEDE GÖRSEL ŞÖLEN

En yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda ağaçların karlı manzarası, görsel şölen sunuyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.