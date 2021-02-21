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    Karla kaplı Küre Dağları'nda görsel şölen

    Türkiye'nin önde gelen dağ sıralarından Küre Dağları, kışın beyaz örtüsüyle fotoğrafçılar için güzel karelere dönüştü.
    • AA
    • 21.02.2021 - 04:08
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 06:12
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    Karla kaplı Küre Dağları'nda görsel şölen

    Kastamonu ve Bartın arasında yer alan Küre Dağları, kış aylarında da kendine has doğası ve coğrafyası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

    KIŞIN DOĞA İLE BÜTÜNLEŞTİĞİ ANLAR

    Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçileri cezbediyor.

    Karla kaplı Küre Dağları'nda görsel şölen-Foto Galeri

    Karla kaplı Küre Dağları'nda görsel şölen-Video

    Karla kaplı Küre Dağları nda görsel şölen #1

    2 BİN METRELİK ZİRVEDE GÖRSEL ŞÖLEN

    En yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda ağaçların karlı manzarası, görsel şölen sunuyor.

    Karla kaplı Küre Dağları nda görsel şölen #2

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.

    Karla kaplı Küre Dağları nda görsel şölen #3

    Karla kaplı Küre Dağları nda görsel şölen #4

    Karla kaplı Küre Dağları nda görsel şölen #5

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