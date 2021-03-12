Kars Yerli Turizm'de Göz Dolduruyor

Türkiye’nin tatil amaçlı en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer almaya başlayan Kars hem kültürel hem de doğal güzelliği ile etkilemektedir.

Antik kalıntılar, Çıldır gölü, Sarıkamış Şehitliği, şehrin iç mimarisinde ki Baltık yapılar ve daha birçok farklı alternatifleri ile Kars gezilip görülecek yerlerin başında geliyor. Bu güzel şehirde konaklama ihtiyacınızda Kars otelleri en iyi şekilde hizmet sağlıyor.

İndirimli Kars Otelleri Fiyatları

Tatil planını önceden yapanlar için, uygun Kars otel fiyatları ile konaklama ihtiyaçlarını da kolaylıkla yapmış olacaksınız. Otel odaları, restoran gibi alanların görsellerini de gene internet sitesinden inceleyebilir, otelin verdiği hizmetleri de görebilirsiniz. Kars gezilerinizde konaklama ihtiyacınızı bu şekilde kolaylıkla karşılayabilir ve şehrin keyfini en güzel şekilde çıkarabilirsiniz. Yerli turizm ile birlikte, son yıllarda yabancı turistlerinde akınına uğrayan Kars, özellikle Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olsa da harika bir tatil seçeneğini bizlere sunuyor. Tarihi turizm, doğa turizm ve kültür turizm'ine elverişli olan Kars, birçok farklı alternatifi de yaşamanızı sağlıyor.

Kültür Cenneti Kars

Kars Türkiye'nin önemli kara yolu ulaşım bölgelerinden olmaktadır. Demir yolu bakımından da önemli bir konuma sahip olması ile birlikte, havayolu ile hem Kars'a ve hem de çevre illere gitmek için, Kars'ı kullanabilirsiniz. Kars jeopolitik bakımdan oldukça önemli bir konumdadır. Türkiye'nin Ermenistan ile sınır kapısı Kars'ta bulunmaktadır. Ancak bu sınır kapısı 1993 yılından beri kapalıdır. Zengin bir kültüre sahip olan Kars'ta, yaban hayatı da önemli bir yere sahiptir. Dağlık ve yayla bakımından zengin olan Kars'ta, tilki, kurt, ayı, vaşak ve ayrıca ender bulunan göçebe kuşları da bulabilirsiniz. Ayrıca bu hayvanların belgeselleri de Kars'ta çekilmektedir. Dünyanın en önemli belgesel kanallarında göçebe kuşlarının yaşam belgesellerin de Kars'ta ki durakları detaylı incelenir.

Kars Her Mevsim Ayrı Güzel

Kars sıcaklık ortalaması ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın soğuk iklimine sahip şehirleri arasında yer alıyor. Yüksek rakımının yanı sıra, kar yağışının da yoğun olduğu şehirde, aslında hava çok sert bir soğuğa sahip değil. Yaz ayları orta düzey sıcaklığa sahipken, diğer mevsimler kuru bir iklime sahip. Kış ayları ise yağmur ve kar yağışlı bir iklime sahip. Bu durumda hem güzellikleri beraberinde getiriyor hem de birçok farklı alternatif tatil seçeneğini sunuyor. Örneğin offroad tutkunları için, harika engebeli yollarda bu tutkuya yaşayacaklarını da söyleyelim.

Kars'ta Gezilecek Yerler

Kars birçok kültüre sahip olmasından dolayı, başta şehir merkezinde gezinmeli ve Baltık mimariyi en güzel şekilde görmelisiniz. Şehirde bulunan Hamam, Kars Kalesi gibi görülecek yerler olduğu gibi, yaz aylarında yaylaya çıkabilir, çeşitli etkinliklere katılabilir, doğanın keyfini sürebilirsiniz. Antik çağlardan birçok yapıyı da içinde barındıran Kars, özellikle Ani Harabeleri ile oldukça yoğun ziyaretçi alıyor. Kars mutfağı, başta kaz eti olmak üzere, Çıldır gölünden dolayı balık kültürüne de sahiptir. Sebze çeşitleri, et yemekleri ve tahıl yemekleri ile oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Anadolu'da bulunuyor olmasından dolayı, çevre illerin de mutfaklarını Kars mutfağında görebilirsiniz.

Kars'a Ulaşım Kolaylığı

Türkiye'nin bir ucunda yer alan Kars'a ulaşım süre olarak uzun olsa da bol seçeneğe sahiptir. Havalimanı bulunan şehre birçok farklı noktadan uçak ile gidebilirsiniz. Bunun yanında Doğu Anadolu gezisi yaparak ya da Karadeniz gezisi yaparak da Kars'a ulaşabilirsiniz. Son olarak ise demir yolu ile yani tren ile seyahatte edebilirsiniz. Doğu Ekspres hattı son yılların en güzel seyahatini sağlıyor.