Kaş ziyaretinizde buraları görmeden dönmeyin

Muhteşem bir bölgede yer almakta olan Kaş, kendine özgü havası ile hem yerli hem de yabancı turistleri her ziyaretlerinde kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Turizm cenneti olarak bilinen yerlerden bir tanesi olan Kaş’ta şimdilerde insanların zaman geçirebilmeleri adına pek çok farklı konaklama alternatifi bulunuyor olsa da Kaş Kalkan villa konusunda her geçen gün daha fazla çalışma yapılıyor olmasından dolayı artık insanlar aradıkları rahat konaklamayı kolaylıkla elde etmeyi başarıyorlar. Kaş’ı ziyaret edecek olan kişiler ise yalnızca deniz kum ve güneş üçlüsüyle zaman geçirmiyor, aynı zamanda pek çok yeri de ziyaret etme imkanına erişiyorlar.

Uzun Çarşı

Kaş’ın tam ortasında yer almakta olan Uzun Çarşı, begonviller ile sarmalanmış ahşap evleri ve taş zeminli sokağı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Burada başta küçük butikler olmak üzere hediyelik eşya dükkanları, antikacılar, halıcılar ve kuyumcular yer alıyor. Kaş Kalkan kiralık villa seçimi yaparak tatilini yapacak kişiler Uzun Çarşı’yı ziyaret ettikleri zaman çarşının sonunda Aslanlı Lahit’i mutlaka görmeli. Çınar ağacının gölgesinde pek çok lahit olsa da bunların en bilineni Aslanlı Lahit. Diğer ismi Kral Lahdi olan yapı, ruhun ölümsüzlüğüne inan ve bundan dolayı ölümden korkmayan Likyalılardan günümüze kadar kalmayı başarmıştır.

Antiphellos Antik Tiyatrosu

Antiphellos’tan günümüze kadar başarılı şekilde ulaşmış olan bu tiyatro, gelenleri dış dünyadan soyutlayan bir atmosfere sahip. Antik tiyatrodaki en üst oturma alanına çıkılması ile beraber ise Kaş ve Meis Adası’nın en güzel manzarasına şahit olmak mümkün. Özellikle de Kaş Kalkan kiralık villa içerisinde tatil yapacak kişiler gün batımını en az bir kere mutlaka burada izlemelidir.

Patara Antik Kenti

Aynı isimli plajı kadar ünlü olan Patara Antik Kenti, döneminde Likya Birliği’ne başkentlik yapmasının yanı sıra birlik toplantıları da yine burada yer alan meclis binasında düzenlenmekteydi. Uzun zamanlar boyunca son derece önemli bir merkez olmuş olan Patara kentinden günümüze kalanlar şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Xanthos Antik Kenti

Oldukça fazla tarihi eseri içerisinde barındıran bu kent, aynı zamanda UNESCO dünya mirasları listesinde de yer almakta. Üstelik bauda ziyaretçilere sunulmuş olan eserler, kentteki güzelliklerin 4’te 1’i dahi değil. Yapılan kazılar ile beraber her geçen gün çok daha farklı eserler ortaya çıkartılmaya devam ediliyor.

Demre

St. Nicholaus Kilisesi’ni, Myra Antik Kenti’ni ve mavi yengeçleri içerisinde barındırmakta olan Demre, özellikle de Hıristiyanların 6 Aralık tarihinde uğradıkları bir yer. Çünkü St. Nicholaus Kilisesi’nde her sene 6 Aralık’ta Noel Baba etkinlikleri yapılıyor.

Batık Şehir ve Kekova Adası

Mavinin en güzel tonlarını görmek istediği için Kaş Kalkan kiralık villa arayışına giren insanların bu konuda istediklerini elde etmelerini sağlayan yer ise Kekova Adası oluyor. Burada ikinci yüzyılda yaşanmış olan depremler sonucunda yok olmuş Dolkisthe Antik Kenti’nden kalma kalıntılar ve muhteşem tersane koyu yer alıyor. Aynı zamanda bölgede Bizans döneminden bir kilisenin apsisi, denize inmekte olan merdivenler ile evlerin ve dükkanların planları da görülebilmekte.

İnsanların Kaş Kalkan kiralık villa seçimlerini https://villakalkan.com.tr/ üzerinden yapmalarından sonra bölge ile alakalı yapacakları araştırmalar ile de görebilecekleri üzere burada aslında gezilip görülecek pek çok yer bulunuyor. Böylelikle de bir taraftan sıcak havanın tadını doyasıya çıkartacak olan kişiler diğer taraftan da tarihin ve yeşilliklerin tadını en iyi şekilde çıkartabilecekler. Böylece tatilleri hiç olmadığı kadar doyasıya geçmiş olacak.