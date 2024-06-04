Erzurum'un İspir ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Zorni, Dayisor ve Sırtın yaylaları, Kaçkar Dağları'nın büyüleyici zirveleri ve tertemiz havasıyla doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.
Trekking ve kamp için ideal
Doğanın derin sessizliğini eriyen kar sularının sesiyle bozan zorlu, maceralı ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan bu bölge, ziyaretçilerine dağcılık sporunun yanı sıra, iklim şartları ve doğal güzellikleriyle trekking ve kamp için ideal ortamlar sağlıyor.
Hem manzara hem de yaban hayatı fotoğraflama fırsatı
Gökyüzünün bulutlu olduğu anlarda göllerin yansımaları ile etkileyici fotoğraflar çekilebilen bu alanlar, fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.
Kaçkar Dağları'nın eteklerinde dolaşan bozayılar ve yaban keçileri, maceraseverlerin kamerasına yansıyan doğal güzelliklerden sadece birkaçı.
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"Doğaseverleri İspir'in muhteşem doğasını görmeye davet ediyorum"
Doğaseverlerden Bülent Erkan, eriyen kar sularının coşması ve rengarenk açan çiçekler eşliğinde doğa turu yaptıklarını söyledi.
Bölgede birbirinden güzel doğa güzelliklerinin bulunduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti:
Arkadaşlarımızla güzel havada hoşca vakit geçirdik. Zaman zaman sis ve yağmur vardı. Muhteşem doğa fotoğrafları çektik. Doğa gezisi esnasında karşımıza 4 bozayı da çıktı. Onları da görüntüleme fırsatı bulduk. Doğaseverleri İspir'in muhteşem doğasını görmeye davet ediyorum. Buraya gelerek eriyen kar sularını içip doğadaki çeşitli güzellikleri fotoğraflayın. Bu harika havayı sizler de soluyarak güzelce vakitler geçirin.
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