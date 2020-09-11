Kiralık Villalar Tatilcilerin Yeni Gözdesi

Dünyadaki değişen tatil anlayışı ile birlikte kiralık villalarda rezervasyon patlaması yaşanıyor.

Covid-19 nedeniyle otel tatilinden çekinen fakat yazı da kaçırmamak isteyen tatilciler, Türkiye’nin her tatil beldesinde bulunabilen kiralık villaları tercih etmeye başladı.

Kişiye özel yüzme havuzu ve bahçe alanına sahip olan kiralık villalar dünyanın dört bir yanından talep alıyor. Neredeyse sıfıra yakın bulaş riski bulunan bu villalarda güvenli bir yaz tatili mümkün.

Kiralık Villalarda Covid-19 Riski Sıfıra Yakın

İnsanlardan uzakta, sadece sevdikleriniz ile bir arada tatil imkanı sağlayan kiralık villalarda konaklarken bulaşma riski çok düşük. Her misafirden önce onaylı dezenfektanlar ile temizlenen villalar pandemi döneminde misafirlerine tamamen güvenli bir tatil sunuyor.

Villa tatili sırasında sosyal mesafe konusunda endişe etmeye gerek kalmadan havuzun ve güneşin tadını çıkarmak mümkün. Uzmanlar tarafından yapılan son açıklamalarda havuz suyuyla bulaş riski olmadığı da belirtilmekte. Diğer insanlarla temas etmeden, güvenli bir tatil geçirmek isteyen tatilciler kiralık villa alternatiflerini değerlendiriyor.

İnsanlarla aranızdaki mesafenin her şartta korunduğu, kalabalığa girmeye gerek kalmadan havuz ve güneşin tadının çıkarılabildiği bu tatilde pandeminin yarattığı stres tertemiz doğa ile uçup gidiyor.

Kiralık Villa Rezervasyonlarında Talep Patlaması Yaşanıyor

Hellovillam, Türkiye’nin dört bir yanında villada tatil imkanı sunuyor. İnsanların otellerden ve kalabalıktan uzak durmaya başlaması ile ön plana çıkan villa tatiline talep çok yüksek.

Kiralık villalar istediğiniz gece sayısı kadar rezerve edilebiliyor. Birkaç geceden haftalar süren tatillere kadar değişen sürelerde her misafir için hizmet veren bu özel villalarda ev konforu ve bir villanın lüksünü bir arada bulmak mümkün.

Kiralık villalarda konuk kapasitesi de isteğe bağlı olarak belirleniyor. İki kişilik balayı villalarından kalabalık grupların ve geniş ailelerin bir arada tatil yapabildiği büyük villalara kadar pek çok alternatif mevcut.

Hellovillam, https://www.hellovillam.com/ adresinden müsait olduğunuz tarih aralığını ve önem verdiğiniz kriterleri seçip, size en uygun villayı saniyeler içinde bulmanızı sağlıyor.

Farklı Bölgelerde Kişiye Özel Tatil İmkanı

Kiralık villa tatilinde bölge seçimi de tamamen tatilciye bırakılmış durumda. Fethiye’den Kaş’a, Bodrum’a kadar her yerde, 700’den fazla kiralık villa arasından seçim yapma imkanına sahip olan tatilciler hayal ettikleri özellikte bir yerde konaklayabiliyor.

Jakuzi, sauna ve buhar odası gibi lüks detayları bulunan kiralık villalarda misafirler bir tatilden ne bekliyorsa onu yaşıyor.

Kiralık villalar, misafirlerine evlerindeymiş gibi rahat edecekleri fakat aynı zamanda bir villanın lüksünü yaşayacakları bambaşka bir tatil sağlıyor. Her birinde dilediğiniz gibi yemek yapabileceğiniz salon ve mutfak bölümleri bulunan bu villalarda konaklarken adeta kendi evinizin rahatlığını hissedebilirsiniz.

Yemek Hediyeli Villalar Dikkat Çekiyor

Hellovillam'da Yemek Hediyeli Villalar kullanıcılar arasında en çok dikkat çekenlerin kategorilerin başında geliyor. Rezervasyon yaptıran misafirlere, konaklama sırasında açık büfe kahvaltı veya iki kişilik sabah kahvaltısı hediyesi sunuluyor.

https://www.hellovillam.com/yemek-hediyeli-villalar adresinde yer alan villalarda rezervasyon yaptığınızda, tatiliniz sırasında güneşin doğuşunu kahvaltıyla taçlandırabilirsiniz!

Güvenilir Tatilde En İyi Fiyat Garantisi

Hellovillam’ın müşteri öncelikli, ayrıcalıklı villa kiralama politikası ile kiralık villalarda her zaman en iyi fiyat garantisi altındasınız. En misafirperver ev sahipleri tarafından kiralanan bu villalarda yaşayabileceğiniz her türlü sorun için size özel tatil danışmanınız bir telefon ötenizde hizmetinizde.

Her biri yerinde kontrol edilen ve özellikleri doğrulanan villalarda kötü sürprizlerle karşılaşmadan, huzurlu ve rahat bir tatil sizi bekliyor.