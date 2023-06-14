Kruvaziyerler ile Türkiye'yi 5 ayda 299 binden fazla yolcu ziyaret etti Dev kruvaziyerler Türkiye'nin gözde limanlarına demirliyor ve gelen ziyaretçiler o bölgeye ekonomik hareketlilik getiriyor.

AA

Koronavirüs salgını sırasında kruvaziyer turizmi aksamıştı. Bu yılın başında başlayan hareketlilik havaların ısınması ile birlikte daha çok arttı.

Kruvaziyerler ile Türkiye'yi 5 ayda toplamda 299 binden fazla yolcu ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin, kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden biri olduğunu belirterek, bu yılın ocak-mayıs döneminde kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 299 bini aştığını bildirdi.

"İstanbul Galataport Limanı'nın açılması ve koronavirüs salgın tedbirlerinin kaldırılması hareketi artırdı"

2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Galataport Limanı'nın açılması ve koronavirüs salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla kruvaziyer turizminin daha da büyüdüğünü belirten Uraloğlu, yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:

Kruvaziyer turizmine yapılan yatırımlar devam edecek ve 'Türkiye Yüzyılı', kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte kruvaziyer turizmi de Türkiye ile birlikte büyümeye devam ediyor. Her geçen gün büyüyen kruvaziyer turizmimizle uzun yıllar yapılan yatırımların meyvesini toplamaya da başladık. Koronavirüs pandemisiyle birlikte kruvaziyer turizminde bir gerileme yaşansa da yatırımlarımıza devam ettik ve 2023’ün ilk 5 ayında 299 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik.

"Kruvaziyer yolcu sayısı yüzde 114 arttı"

2023 yılının ilk beş aylık döneminde limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 114 artış gösterdi.

En çok gemi Kuşadası Limanı'na yanaştı

Kuşadası Limanıı, 124 gemiyi misafir etmesiyle en çok kruvaziyer gemisinin yanaştığı liman oldu. Galataport Limanı'nı 43, Ulusoy Çeşme Limanı'nı 20 ve TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nı da 7 gemi ziyaret etti.

Kuşadası Limanı'nda 157 bin 940, Galataport Limanı’nda 67 bin 740, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Sarayburnu Rıhtımı'nda 3 bin 276 ve Antalya Limanı'nda 14 bin 777 kruvaziyer yolcusu ağırlandı.