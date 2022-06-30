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    Kurban Bayramı tatili için Avrupa'da vizesiz gidebileceğiniz rotalar

    Vize derdiyle uğraşmadan seyahat edebileceğiniz vizesiz Avrupa rotaları tatilde sizi bekliyor..
    • 30.06.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 15:45
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    Kurban Bayramı tatili için Avrupa'da vizesiz gidebileceğiniz rotalar

    Kurban bayramı tatili için tatil rotası arayanların vizesiz seyahat edebilecekleri Avrupa ülkeleri bulunuyor.Bayram tatilinin 9 gün olacağı açıklandıktan sonra tatil planı yapmaya başlayanlar bu rotalara mutlaka göz atmalı.

    Vize işlemleri gibi uzun süren işlemler ile vakit harcamak istemiyorsanız bu ülkelere kimlik ile giriş yapabilirsiniz.

    İşte tatilde ziyaret edebileceğiniz vizesiz rotalar;

    KARADAĞ

    Kurban Bayramı tatili için Avrupa da vizesiz gidebileceğiniz rotalar #1

    BOSNA HERSEK

    Kurban Bayramı tatili için Avrupa da vizesiz gidebileceğiniz rotalar #2

    ARNAVUTLUK

    Kurban Bayramı tatili için Avrupa da vizesiz gidebileceğiniz rotalar #3

    SIRBİSTAN

    Kurban Bayramı tatili için Avrupa da vizesiz gidebileceğiniz rotalar #4

    KUZEY MAKEDONYA

    Kurban Bayramı tatili için Avrupa da vizesiz gidebileceğiniz rotalar #5

    Bu rotalara ek olarak Ukrayna'da vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler arasında yer alıyor ancak devam eden savaş nedeniyle bu ülkeye seyahat planı yapılamamaktadır..


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